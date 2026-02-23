Projekt rozporządzenia właśnie trafił do konsultacji. Jeśli wejdzie w życie, zmieni sposób organizacji leczenia kardiologicznego w całym kraju.

Elektroniczna Karta Opieki Kardiologicznej – jak działa w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK)?

Elektroniczna karta jest jednym z elementów wdrażania Ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej. To właśnie ta ustawa wprowadziła system KSK, który ma monitorować jakość opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia.

Z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2026 r. wynika, że:

dane mają być przekazywane w czasie rzeczywistym ,

, w razie awarii – niezwłocznie po odzyskaniu dostępu,

każda zmiana ma być aktualizowana maksymalnie w ciągu 3 dni.

To istotna zmiana. Do tej pory informacje o leczeniu pacjenta były rozproszone – w szpitalu, w poradni, w systemach NFZ. Teraz mają trafić do jednego, spójnego systemu.

Co zyskają pacjenci z chorobą serca dzięki e-KOK? Koniec papierów i szybsze leczenie

Najważniejsze korzyści nie dotyczą samego „zbierania danych”, ale organizacji leczenia.

Koniec z noszeniem dokumentacji medycznej. Wszystkie badania i zabiegi w jednym systemie

e-KOK ma zastąpić część papierowej dokumentacji. Lekarz w kolejnym ośrodku zobaczy:

historię zabiegów,

wyniki badań (np. EKG, echo serca, Holter, ABPM),

listę przyjmowanych leków,

informacje o hospitalizacjach,

plan leczenia i wizyty kontrolne.

Pacjent nie będzie musiał tłumaczyć od nowa swojej historii medycznej przy każdej wizycie.

Szybsze decyzje terapeutyczne – lekarz zobaczy historię leczenia w kilka sekund

W karcie znajdą się szczegółowe dane kliniczne – od ciśnienia i saturacji po skalę duszności mMRC czy tolerancję wysiłku według NYHA. Będą też informacje o:

przebytej angioplastyce,

operacjach kardiochirurgicznych,

implantowanych stymulatorach,

chorobach współistniejących (np. POChP, cukrzyca, udar, przewlekła choroba nerek).

To oznacza mniej powtórnych badań i mniejsze ryzyko błędów.

Lepsza koordynacja po zawale serca – rehabilitacja i KOS-zawał pod kontrolą

System uwzględni m.in. informację o objęciu pacjenta programem KOS-zawał, skierowaniu na rehabilitację oraz dacie pierwszej wizyty po wypisie ze szpitala. W praktyce oznacza to, że łatwiej będzie sprawdzić, czy pacjent faktycznie trafił na rehabilitację i czy odbył kontrolę w terminie.

Nie tylko serce. e-KOK obejmie stres, depresję i wsparcie rodziny

W e-KOK mają się znaleźć również informacje o:

poziomie stresu,

depresji i lęku,

wsparciu rodzinnym,

zdolności do wykonywania codziennych czynności.

To nowość – system obejmie nie tylko parametry medyczne, ale też czynniki wpływające na skuteczność leczenia.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia zbiera tak szczegółowe dane o pacjentach kardiologicznych?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że obecnie nie ma możliwości prowadzenia bieżącej, ogólnopolskiej analizy jakości opieki kardiologicznej w oparciu o jednolite dane.

Celem jest porównywanie wyników leczenia między ośrodkami, publikowanie rocznych raportów jakości, wykrywanie opóźnień diagnostycznych i ograniczanie przedwczesnej umieralności. To oznacza, że e-KOK będzie narzędziem nie tylko klinicznym, ale też analitycznym.

Co zmieni e-KOK dla lekarzy i szpitali? Nowe obowiązki i raportowanie jakości

Dla świadczeniodawców to duża zmiana organizacyjna. Każdy ośrodek realizujący opiekę kardiologiczną w ramach KSK będzie zobowiązany do:

przekazywania danych na bieżąco,

aktualizacji informacji maksymalnie w ciągu 3 dni od zmiany,

raportowania hospitalizacji, procedur, wyników badań, konsultacji między specjalistami.

System ma umożliwiać generowanie ustandaryzowanych rocznych raportów jakości opieki.

Ważne Dla lekarza oznacza to więcej pracy przy wprowadzaniu danych, ale jednocześnie pełniejszy obraz pacjenta, łatwiejszą współpracę między specjalistami oraz dostęp do historii leczenia bez konieczności żmudnego kompletowania dokumentacji.

Dane w czasie rzeczywistym – czy Elektroniczna Karta Opieki Kardiologicznej jest bezpieczna?

Projekt zakłada przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że system będzie na bieżąco aktualizowany. Kwestie ochrony danych osobowych były analizowane już na etapie prac nad ustawą o Krajowej Sieci Kardiologicznej – projekt rozporządzenia stanowi jej wykonanie i nie wprowadza nowych, odrębnych zasad w tym zakresie.

Od kiedy zacznie obowiązywać Elektroniczna Karta Opieki Kardiologicznej?

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. To oznacza, że wdrożenie systemu może ruszyć szybko po zakończeniu procesu legislacyjnego. W kolejnych latach e-KOK ma stać się obowiązkowym elementem funkcjonowania Krajowej Sieci Kardiologicznej.