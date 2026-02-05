Ranking Szpitali "Gdzie Rodzić po Ludzku" powstaje na podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez kobiety po porodzie, w ramach kampanii "Głos Matek". Dane zbierane są w sposób ciągły, a wyniki aktualizowane co 24 godziny i publikowane na portalu www.gdzierodzic.info.

Ranking "Gdzie Rodzić po Ludzku" 2025 - co decyduje o pozycji?

Poród to jedno z najbardziej przełomowych doświadczeń w życiu kobiety. Ranking pokazuje, w których szpitalach może ona rodzić z poszanowaniem godności, intymności i praw pacjenta, a gdzie standardy opieki nadal wymagają poprawy. Wyróżnione w rankingu placówki to te, które — zdaniem kobiet — zapewniły:

  • profesjonalną i empatyczną opiekę,
  • respektowanie planu porodu,
  • dobrą komunikację z personelem,
  • wsparcie w karmieniu piersią,
  • realne poczucie bezpieczeństwa i sprawczości.

"Gdzie Rodzić po Ludzku" [LISTA]

Miasto Placówka województwo
Myszków SPZOZ w Myszkowie śląskie
Starachowice Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej świętokrzyskie
Skarżysko-Kamienna Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie świętokrzyskie
Warszawa Szpital Medicover mazowieckie
Warszawa Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny mazowieckie
Malbork PCZ im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król pomorskie
Warszawa Warszawski Szpital Południowy mazowieckie
Hrubieszów SPZOZ Hrubieszów lubelskie
Inowrocław Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka kujawsko-pomorskie
Biała Podlaska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny lubelskie

Najlepsze porodówki w regionach

W ramach rankingu prezentowana jest nie tylko najlepsza, ogólnopolska dziesiątka, ale też - najlepsze szpitale w poszczególnych województwach. Oto one:

Najlepsze porodówki w województwie dolnośląskim

  • Polanica-Zdrój: PZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne
  • Oława: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
  • Trzebnica: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
  • Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Najlepsze porodówki - kujawsko-pomorskie

  • Inowrocław: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
  • Tuchola: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
  • Chełmża: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej

Najlepsze porodówki - lubelskie

  • Biała Podlaska: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  • Lubartów: SPZOZ Lubartów
  • Hrubieszów: SPZOZ Hrubieszów

Najlepsze porodówki - lubuskie

  • Sulechów: SPZOZ Sulechów
  • Świebodzin: Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

Najlepsze porodówki - łódzkie

  • Sieradz: Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego
  • Łódź: CSK UM w Łodzi – Klinika Położniczo-Ginekologiczna
  • Opoczno: SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego
  • Brzeziny: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach

Najlepsze porodówki - małopolskie

  • Sucha Beskidzka: ZOZ Sucha Beskidzka
  • Chrzanów: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  • Kraków: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
  • Bochnia: SPZOZ w Bochni im. bł. Marty Wieckiej

Najlepsze porodówki - mazowieckie

  • Warszawa: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
  • Warszawa: Szpital Medicover
  • Warszawa: Warszawski Szpital Południowy
  • Radom: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego

Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - opolskie

  • Kędzierzyn-Koźle: SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
  • Krapkowice: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  • Strzelce Opolskie: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
  • Głubczyce: SPZOZ w Głubczycach

Najlepsze porodówki - podkarpackie

  • Przemyśl: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
  • Rzeszów: Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
  • Jarosław: Centrum Opieki Medycznej
  • Łańcut: CM w Łańcucie - Szpital Św. Michała Archanioła

Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - podlaskie

  • Wysokie Mazowieckie: Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
  • Białystok: Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k.
  • Siemiatycze: SPZOZ Siemiatycze
  • Białystok: Prywatna Klinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o.

Najlepsze porodówki - pomorskie

  • Malbork PCZ im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król
  • Kartuzy Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Kartuzy
  • Tczew Szpitale Tczewskie S.A.
  • Gdańsk Copernicus - Szpital św. Wojciecha

Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - śląskie

  • Świętochłowice: ZOZ w Świętochłowicach - Szpital Powiatowy
  • Myszków: SPZOZ w Myszkowie
  • Siemianowice Śl.: Szpital Miejski Sp. z o.o.
  • Zawiercie: Szpital Powiatowy Zawiercie

Najlepsze porodówki - świętokrzyskie

  • Skarżysko-Kamienna: Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie
  • Starachowice: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Najlepsze szpitale z porodówkami - warmińsko-mazurskie

  • Mrągowo: Szpital Mrągowski im. M. Kajki
  • Olsztyn: NZOZ Malarkiewicz i Spółka
  • Giżycko: Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Najlepsze porodówki - wielkopolskie

  • Kalisz: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
  • Szamotuły: SPZOZ Szamotuły
  • Ostrzeszów: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia
  • Międzychód: SPZOZ w Międzychodzie

Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - zachodniopomorskie

  • Goleniów: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie
  • Szczecinek: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
  • Police: SPSK nr 1 PUM - Klinika Medycyny Rozrodu