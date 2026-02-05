Ranking Szpitali "Gdzie Rodzić po Ludzku" powstaje na podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez kobiety po porodzie, w ramach kampanii "Głos Matek". Dane zbierane są w sposób ciągły, a wyniki aktualizowane co 24 godziny i publikowane na portalu www.gdzierodzic.info.
Ranking "Gdzie Rodzić po Ludzku" 2025 - co decyduje o pozycji?
Poród to jedno z najbardziej przełomowych doświadczeń w życiu kobiety. Ranking pokazuje, w których szpitalach może ona rodzić z poszanowaniem godności, intymności i praw pacjenta, a gdzie standardy opieki nadal wymagają poprawy. Wyróżnione w rankingu placówki to te, które — zdaniem kobiet — zapewniły:
- profesjonalną i empatyczną opiekę,
- respektowanie planu porodu,
- dobrą komunikację z personelem,
- wsparcie w karmieniu piersią,
- realne poczucie bezpieczeństwa i sprawczości.
"Gdzie Rodzić po Ludzku" [LISTA]
|Miasto
|Placówka
|województwo
|Myszków
|SPZOZ w Myszkowie
|śląskie
|Starachowice
|Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
|świętokrzyskie
|Skarżysko-Kamienna
|Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie
|świętokrzyskie
|Warszawa
|Szpital Medicover
|mazowieckie
|Warszawa
|Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
|mazowieckie
|Malbork
|PCZ im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król
|pomorskie
|Warszawa
|Warszawski Szpital Południowy
|mazowieckie
|Hrubieszów
|SPZOZ Hrubieszów
|lubelskie
|Inowrocław
|Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
|kujawsko-pomorskie
|Biała Podlaska
|Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
|lubelskie
Najlepsze porodówki w regionach
W ramach rankingu prezentowana jest nie tylko najlepsza, ogólnopolska dziesiątka, ale też - najlepsze szpitale w poszczególnych województwach. Oto one:
Najlepsze porodówki w województwie dolnośląskim
- Polanica-Zdrój: PZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne
- Oława: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
- Trzebnica: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
- Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Najlepsze porodówki - kujawsko-pomorskie
- Inowrocław: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
- Tuchola: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
- Chełmża: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej
Najlepsze porodówki - lubelskie
- Biała Podlaska: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
- Lubartów: SPZOZ Lubartów
- Hrubieszów: SPZOZ Hrubieszów
Najlepsze porodówki - lubuskie
- Sulechów: SPZOZ Sulechów
- Świebodzin: Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Najlepsze porodówki - łódzkie
- Sieradz: Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego
- Łódź: CSK UM w Łodzi – Klinika Położniczo-Ginekologiczna
- Opoczno: SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego
- Brzeziny: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach
Najlepsze porodówki - małopolskie
- Sucha Beskidzka: ZOZ Sucha Beskidzka
- Chrzanów: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
- Kraków: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
- Bochnia: SPZOZ w Bochni im. bł. Marty Wieckiej
Najlepsze porodówki - mazowieckie
- Warszawa: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
- Warszawa: Szpital Medicover
- Warszawa: Warszawski Szpital Południowy
- Radom: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego
Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - opolskie
- Kędzierzyn-Koźle: SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
- Krapkowice: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
- Strzelce Opolskie: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
- Głubczyce: SPZOZ w Głubczycach
Najlepsze porodówki - podkarpackie
- Przemyśl: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
- Rzeszów: Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
- Jarosław: Centrum Opieki Medycznej
- Łańcut: CM w Łańcucie - Szpital Św. Michała Archanioła
Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - podlaskie
- Wysokie Mazowieckie: Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
- Białystok: Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k.
- Siemiatycze: SPZOZ Siemiatycze
- Białystok: Prywatna Klinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o.
Najlepsze porodówki - pomorskie
- Malbork PCZ im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król
- Kartuzy Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Kartuzy
- Tczew Szpitale Tczewskie S.A.
- Gdańsk Copernicus - Szpital św. Wojciecha
Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - śląskie
- Świętochłowice: ZOZ w Świętochłowicach - Szpital Powiatowy
- Myszków: SPZOZ w Myszkowie
- Siemianowice Śl.: Szpital Miejski Sp. z o.o.
- Zawiercie: Szpital Powiatowy Zawiercie
Najlepsze porodówki - świętokrzyskie
- Skarżysko-Kamienna: Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie
- Starachowice: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Najlepsze szpitale z porodówkami - warmińsko-mazurskie
- Mrągowo: Szpital Mrągowski im. M. Kajki
- Olsztyn: NZOZ Malarkiewicz i Spółka
- Giżycko: Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.
Najlepsze porodówki - wielkopolskie
- Kalisz: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
- Szamotuły: SPZOZ Szamotuły
- Ostrzeszów: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia
- Międzychód: SPZOZ w Międzychodzie
Najlepsze szpitale z oddziałami położniczymi - zachodniopomorskie
- Goleniów: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie
- Szczecinek: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
- Police: SPSK nr 1 PUM - Klinika Medycyny Rozrodu
