Jednym z najczęściej pojawiających się potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez urzędy jest właśnie temat zdrowia w środowisku pracy – pojawił się on w sprawozdaniach ponad stu urzędów. Zanim pojawią się realne problemy, chcemy dać naszym pracowniczkom i pracownikom narzędzia, by im zapobiec.

Wspieranie dobrostanu pracowników, dbałość o zdrowie psychiczne oraz umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia mają mieć istotne znaczenie w codziennej pracy administracji publicznej. Takie m.in. szkolenia internetowe zostały ogłoszone przez kancelarię premiera dla członków korpusu służby cywilnej.

Co ciekawe, w praktyce odchodzi się od szkoleń tradycyjnych i proponuje system e-learningowy służby cywilnej, który nie wszystkim zainteresowanym odpowiada. Nowe szkolenia, które zostały udostępnione, mają na celu wspieranie rozwoju kompetencji osobistych oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wypalenie zawodowe w służbie cywilnej

Autorzy szkoleń podkreślają, że odpowiadają one na aktualne potrzeby pracowników korpusu służby cywilnej. Tym razem proponują kursy dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz udzielania pierwszej pomocy. W efekcie z kursu można się dowiedzieć, jak rozpoznać objawy wypalenia zawodowego oraz jak skutecznie sobie z nimi radzić. Uczestnicy poznają techniki wspierające zdrowie psychiczne i kondycję fizyczną, sposoby właściwej organizacji pracy oraz metody budowania równowagi zawodowej.

W trakcie prowadzonego szkolenia członek korpusu może m.in. nauczyć się rozpoznawać symptomy i etapy wypalenia zawodowego, poznać techniki radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem, dowiedzieć się, jak lepiej organizować swoją pracę, zrozumieć rolę pracodawcy i przełożonego w przeciwdziałaniu wypaleniu.

- Nie wydaje mi się, aby ktoś z urzędników zapisywał się na szkolenia, które odkrywają czy są wypaleni zawodowo. Przecież takie szkolenia może nie będą podstawą do zwolnienia, ale na przykład do obniżenia wysokości nagrody kwartalnej albo co gorsze do obniżenia oceny okresowej – mówi Robert Barabasz, szef NSZZ "Solidarność" w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

- Żadne szkolenie nie zastąpi dobrej atmosfery w pracy, na którą składają się nie tylko relacje międzyludzkie, ale też odpowiednie uposażenia. Dodatkowo te pieniądze ze szkolenia powinno się przekazać na zatrudnianie w każdym urzędzie psychologa, który byłby dostępny urzędnikom, bo żadne szkolenie nie zastąpi dobrego specjalisty. Dodatkowo proponuje zorganizować szkolenie dla urzędników z którego moglibyśmy się dowiedzieć, jak walczyć z mobbingiem w urzędzie. U nas ci, którzy zgłaszali te nadużycia już nie pracują, a osoby, które się tego dopuszczały otrzymały awans. I tak jest od wielu lat – zaznacza Barabasz.

Zdalne szkolenia dotyczą również udzielania pierwszej pomocy. Jak się dowiadujemy, kurs ma przedstawiać zasady udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Jego celem jest zwiększenie pewności działania i przygotowanie do właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Z kolei uczestnicy kursu nauczą się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, poznają zasady bezpieczeństwa ratownika, dowiedzą się, jak korzystać z automatycznego defibrylatora (AED), zapoznają się z zasadami postępowania w przypadku zadławienia, udaru mózgu, zawału serca, anafilaksji czy hipoglikemii, a także utrwalą schematy postępowania przy urazach, krwotokach i oparzeniach.

Autorzy zdalnych kursów przekonują, że nie dość, że są one bezpłatne i dostępne online, co umożliwia naukę we własnym tempie – po ich ukończeniu i zaliczeniu testu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

- Jest fundusz szkoleń w służbie cywilnej, który trzeba jakość zagospodarować i pokazać, że się dba o pracowników i odhaczyć, że środki zostały wydane. Dużo w tym prawdy jest, że takie szkolenia są sztuką dla sztuki. Dodatkowo są tańsze od stacjonarnych, a ich autorzy, którzy często też są urzędnikami otrzymują uposażenie. Trzeba jednak przyznać, że trudno się zdalnie naucza udzielania pierwszej pomoc. Z drugiej strony szkolenie z przepisów dotyczących ratowania życia ludzkiego jest mniej istotne od samej praktyki – wylicza Wojciech Pleciński, przewodniczący sekcji problemowej ds. administracji rządowej, działającej w Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej.

- Trzeba też pamiętać, że urzędnicy niechętnie będą przyznawać się do depresji czy wypalenia zawodowego. Takie informacje, jeśli wypływają często są wykorzystywane przez przełożonych, czy to przy ocenie, czy też określenia wysokości przyznawania nagród – podkreśla Wojciech Pleciński.

Urzędy chcą szkoleń dotyczących zdrowia psychicznego urzędników

DGP zwrócił się do kancelarii premiera z pytaniami o zasadność przeprowadzania ww. zdalnych szkoleń i kursów.

- Członkinie i członkowie korpusu służby cywilnej funkcjonują w warunkach dużej odpowiedzialności, intensywnej pracy i rosnących oczekiwań społecznych. Dlatego troska o ich kondycję psychiczną nie jest dodatkiem – to jeden z fundamentów sprawnego i profesjonalnego działania urzędów. Jako szefowa służby cywilnej wspieram i promuję podejście do pracowniczek i pracowników oparte na profilaktyce i wzmacnianiu kompetencji miękkich. W 2025 objęłam patronatem ogólnopolską kampanii społeczno-edukacyjnej „Bliżej siebie”. Kampania miała na celu nie tylko edukację, ale przede wszystkim wzmacnianie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się bezpiecznie, mogą liczyć na wsparcie i współpracę. To, że takie działania są potrzebne pokazuje chociażby ogólnopolski raport HR „Zdrowie i wellbeing pracowników 2024”, oparty na wynikach Narodowego Testu Zdrowia Polaków. Pokazuje on wyraźnie, że kryzysy zdrowia psychicznego są zjawiskiem powszechnym w polskich miejscach pracy – mówi DGP Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej.

Z ww. raportu wynika, że pracownicy mierzą się z wysokim poziomem stresu, problemami psychicznymi oraz spadkiem dobrostanu, a pracodawcy powinni traktować te wyzwania jako realny czynnik wpływający na zaangażowanie i efektywność zespołów. To potwierdza, że żyjemy w niespokojnych czasach — konsekwencje pandemii i długotrwałego stresu społeczno-ekonomicznego wciąż odbijają się na pracownikach, co raport określa jako „palący problem zdrowia polskich pracowników”.

- Dlatego wspieram członkinie i członków korpusu również za pomocą szkoleń. Jednym z najczęściej pojawiających się potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez urzędy jest właśnie temat zdrowia w środowisku pracy - pojawił się on w sprawozdaniach ponad stu urzędów. Zanim pojawią się realne problemy chcemy dać naszym pracowniczkom i pracownikom narzędzia, by im zapobiec – zapewnia Anita Noskowska-Piątkowska.

Kancelaria premiera wskazuje, że w ubiegłym roku z 13 webinarów z tego zakresu wzięło udział ponad 50 tys. pracowniczek i pracowników administracji rządowej. Już w marcu organizowane będzie kolejne webinarium – tym razem o przebodźcowaniu i wypaleniu zawodowym.

Ważne: Aby brać czynny udział w szkoleniach – wystarczy założyć konto w Systemie e-learningowym służby cywilnej i zapisać się na wybrany kurs:

https://elearning.kprm.gov.pl/