Rośnie liczba osób świadomie planujących przekazanie majątku jeszcze za życia, które – podejmując decyzję – rozważają zarówno korzyści, jak i potencjalne ryzyka związane z różnymi rozwiązaniami prawnymi. Do dyspozycji pozostają różne rozwiązania – darowizna, umowa dożywocia czy testament – a każde z nich wywołuje odmienne skutki, m.in. podatkowe, spadkowe i rodzinne. Decyzja o tym, w jaki sposób przekazać majątek najbliższym, to nie tylko kwestia emocji, lecz także poważny wybór prawny i finansowy. Coraz częściej staje się elementem przemyślanej strategii zabezpieczenia bliskich, uporządkowania spraw majątkowych oraz odpowiedzialnego planowania przyszłości. Wybór między darowizną, umową dożywocia a testamentem wymaga bowiem nie tylko znajomości przepisów, ale świadomości konsekwencji podjętych decyzji.

Darowizna za życia – jak szybko i bezpiecznie przekazać majątek?

Darowizna, jak wynika z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, polega na zobowiązaniu darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Mówiąc prościej: to czynność opierająca się na przekazaniu drugiej osobie składnika swojego majątku – przykładowo pieniędzy, mieszkania lub samochodu – bez oczekiwania zapłaty czy spełnienia innego świadczenia.

Co ważne, darowizna jest umową, a nie jednostronnym oświadczeniem woli, w której występuje darczyńca oraz obdarowany. Stroną może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Kiedy darowiznę można cofnąć? Rażąca niewdzięczność w praktyce

Darowiznę – w pewnych okolicznościach – można odwołać. Kiedy można to zrobić? Prawo wskazuje 2 okoliczności. Gdy nie została jeszcze wykonana, darczyńca może ją odwołać, jeśli po zawarciu umowy nastąpiło pogorszenie jego sytuacji majątkowej, a realizacja darowizny mogłaby zagrozić jego własnemu utrzymaniu albo uniemożliwić mu wywiązywanie się z ciążących na nim obowiązków o charakterze alimentacyjnym.

Jeśli darowizna została już wykonana, darczyńca może ją odwołać, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności, co może przejawiać się zarówno w działaniu, jak i zaniechaniu – zachowanie jednak powinno być oceniane obiektywnie jako poważnie krzywdzące lub sprzeczne z normami prawnymi i moralnymi.

Zalety darowizny

Prostota i szybkość – darowizna pozwala stosunkowo szybko przekazać majątek wybranej osobie. Możliwość przekazania za życia – darczyńca może jeszcze za życia uregulować sprawy majątkowe i zobaczyć, jak obdarowany korzysta z przekazanego majątku. Wsparcie bliskich w odpowiednim momencie – umożliwia pomoc dzieciom lub innym osobom wtedy, gdy faktycznie jej potrzebują. Ulgi podatkowe w najbliższej rodzinie – w przypadku darowizn między najbliższymi (tzw. „grupa zerowa”) możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem dopełnienia formalności. Możliwość ustanowienia dodatkowych warunków.

Wady darowizny

Nieodpłatny charakter – darczyńca nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia, co oznacza brak ustawowego obowiązku opieki czy utrzymania (w przeciwieństwie do umowy dożywocia). Przeniesienie własności za życia – po przekazaniu majątku darczyńca przestaje być właścicielem i traci kontrolę nad rzeczą. Możliwość odwołania tylko w wyjątkowych sytuacjach – np. w razie rażącej niewdzięczności obdarowanego. Wpływ na zachowek – darowizny dokonane za życia mogą być doliczane do masy spadkowej przy obliczaniu zachowku. Ryzyko konfliktów rodzinnych – szczególnie, gdy majątek zostaje przekazany tylko jednej osobie.

Mieszkanie w zamian za dożywotnią opiekę. Na czym polega umowa dożywocia?

Dożywocie z kolei oznacza przeniesienie własności nieruchomości przez dożywotnika (zbywcę) na nabywcę w zamian za co ten drugi będzie utrzymywał go aż do śmierci i zorganizuje mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. W praktyce oznacza to, że osoba przekazująca majątek zyskuje w ten sposób gwarancję opieki i wsparcia. Jest to umowa wzajemna i odpłatna – obie strony mają wobec siebie określone obowiązki – a jej zasady zostały szczegółowo uregulowane w Kodeksie cywilnym.

Podstawa prawna Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym (art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego).

Czy umowę dożywocia można rozwiązać? Przemoc i porzucenie jako przesłanki

Umowy dożywocia nie można wypowiedzieć, ale można – w określonych okolicznościach – żądać jej rozwiązania lub zamiany uprawnień (części lub wszystkich) na dożywotnią rentę, co wynika z art. 913 Kodeksu cywilnego. Z roszczeniem tym może wystąpić każda ze stron. Zgodnie z przepisami dożywocie można zamienić na rentę, gdy nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności.

Z kolei rozwiązanie umowy jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Kiedy? Analiza orzecznictwa pozwala wskazać przykładowe przesłanki:

Przemoc lub rażąco niewłaściwe traktowanie dożywotnika – jeśli osoba zobowiązana do opieki dopuszcza się agresji, znęcania się albo poważnie narusza godność i bezpieczeństwo dożywotnika, może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy (wyrok SN z 9 kwietnia 1997 r., III CKN 50/97). Porzucenie i brak realizacji obowiązków – gdy nabywca nieruchomości wyprowadza się i pozostawia dożywotnika bez wsparcia, środków utrzymania czy opieki przewidzianej w umowie, sąd może uznać, że doszło do istotnego naruszenia jej postanowień (wyrok SN z 13 kwietnia 2005 r., IV CK 645/04). Całkowity rozpad relacji i brak wykonywania umowy – jeżeli strony nie utrzymują kontaktu, a zobowiązania nie są w praktyce realizowane, możliwe jest zakończenie dożywocia, również za zgodą obu stron. Kluczowe znaczenie ma wykazanie, że sytuacja ma charakter wyjątkowy i uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z 19 marca 2015 roku, I C 1769/14).

Ważne Umowa dożywocia nie zawsze musi być rozwiązywana przez sąd. Dopuszczalne jest również jej zakończenie w drodze zgodnego porozumienia stron, bez konieczności wszczynania postępowania na podstawie art. 913 § 2 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że jeśli zarówno dożywotnik, jak i zobowiązany do świadczeń dojdą do wspólnego wniosku, mogą umowę rozwiązać polubownie – co potwierdził m.in. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 19 marca 2015 r.

Jakie są skutki rozwiązania umowy dożywocia?

Z chwilą rozwiązana umowy dożywocia wygasa prawo dożywocia. Prawo własności nieruchomości przechodzi na dożywotnika. Dożywotnik nie musi oddawać świadczeń (np. opieki czy utrzymania), które otrzymał przed rozwiązaniem umowy, ale może dochodzić niewykonanych świadczeń należnych mu do dnia rozwiązania dożywocia. Osoba, która nabyła nieruchomość w drodze dożywocia, powinna ją zwrócić w stanie istniejącym w chwili rozwiązania umowy, ale jeśli poniosła nakłady na nieruchomość zwiększające jej wartość, może domagać się rozliczenia poniesionych kosztów na zasadach dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia.

Zalety umowy dożywocia

Zapewnienie opieki i utrzymania – dożywotnik otrzymuje gwarancję mieszkania, wyżywienia, opieki oraz innych świadczeń określonych w umowie, co zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa, Natychmiastowe przeniesienie własności – nieruchomość od razu przechodzi na nabywcę, co porządkuje kwestie majątkowe jeszcze za życia właściciela, Odpłatny charakter umowy – dożywocie jest umową wzajemną (świadczenie za świadczenie), co ma znaczenie m.in. przy ewentualnych roszczeniach o zachowek. Możliwość precyzyjnego określenia obowiązków – strony mogą kształtować warunki umowy zgodnie z zasadą swobody umów, dostosowując ją do swoich potrzeb, Większa stabilność – umowa nie może zostać jednostronnie zmieniona lub odwołana, co daje obu stronom większą pewność co do skutków prawnych. Zabezpieczenie na przyszłość – szczególnie korzystna dla osób starszych lub samotnych, które w zamian za przekazanie nieruchomości chcą mieć zapewnioną realną pomoc do końca życia.

Wady umowy dożywocia

Ograniczony zakres przedmiotowy – umowa dożywocia może dotyczyć wyłącznie nieruchomości. Nie obejmuje np. pieniędzy czy ruchomego majątku. Rozwiązanie umowy dożywocia - jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i najczęściej wymaga postępowania sądowego. Nie można jej odwołać, tak jak testamentu. Utrata własności nieruchomości – przeniesienie własności następuje z chwilą zawarcia umowy. Dożywotnik przestaje być właścicielem, mimo że zachowuje prawo do świadczeń. Ryzyko konfliktów rodzinnych – obowiązek zapewnienia utrzymania może prowadzić do sporów między stronami, zwłaszcza gdy relacje się pogorszą. Trudności dowodowe – wykazanie, że druga strona nie wywiązuje się z obowiązków bywa w praktyce skomplikowane. Obciążenie dla nabywcy – osoba przejmująca nieruchomość musi liczyć się z długoterminowym obowiązkiem utrzymania dożywotnika.

Testament: jak zachować kontrolę nad majątkiem do końca swoich dni?

Testament należy postrzegać jako czynność prawną mortis causa - dokonywana w celu rozrządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci. W przeciwieństwie do darowizny i dożywocia, jest jednostronnym oświadczeniem wolitestatora (osoby, która przygotowała dokument). Może być stworzony w formie testamentu zwykłego (holograficzny lub allograficzny) albo notarialnego. Autentyczność tego drugiego trudniej jest podważyć, ponieważ posiada charakter dokumentu urzędowego. W szczególnych okolicznościach spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków (testament ustny), a podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą (testament podróżny). Istnieje też testament wojskowy. W testamencie może znaleźć się przede wszystkim:

powołanie spadkobiercy (art. 959 i n. Kodeksu cywilnego),

(art. 959 i n. Kodeksu cywilnego), zapis zwykły (art. 968 i n. Kodeksu cywilnego),

(art. 968 i n. Kodeksu cywilnego), zapis windykacyjny (art. 981 1 i n. Kodeksu cywilnego),

(art. 981 1 i n. Kodeksu cywilnego), polecenie (art. 982 i n. Kodeksu cywilnego),

(art. 982 i n. Kodeksu cywilnego), powołanie wykonawcy testamentu (art. 986 i n. Kodeksu cywilnego),

(art. 986 i n. Kodeksu cywilnego), wydziedziczenie (art.1008 i n. Kodeksu cywilnego),

(art.1008 i n. Kodeksu cywilnego), rozrządzenia dotyczące działu spadku (nie mają jednak charakteru bezwzględnie wiążącego sąd).

Zalety testamentu

Pełna kontrola nad majątkiem po śmierci – testator decyduje, kto i w jakiej części otrzyma jego majątek, bez natychmiastowej utraty własności. Elastyczność – można w nim uwzględnić różne osoby i instytucje. Możliwość zmiany w dowolnym momencie – testament można modyfikować lub odwołać tak długo, jak testator żyje i jest zdolny do czynności prawnych. Brak obowiązku świadczenia za życia – w przeciwieństwie do umowy dożywocia, nie wymaga zapewnienia utrzymania.

Wady testamentu

Brak zabezpieczenia – spadkobiercy otrzymują majątek dopiero po śmierci testatora, więc nie zapewnia realnej pomocy za życia. Ryzyko sporów spadkowych – testament może być podważany w sądzie . Koszty postępowania spadkowego – podział majątku po śmierci wiąże się z procedurą spadkową. Podatki od spadku – w niektórych przypadkach spadkobiercy muszą uiścić podatek, jeśli nie mieszczą się w odpowiedniej grupie podatkowej lub nie dopełniono formalności w określonym czasie. Brak gwarancji wykonania w praktyce – testament staje się skuteczny dopiero po śmierci testatora, a realizacja zapisów może być utrudniona.

Darowizna, dożywocie czy testament? Porównanie kosztów i skutków

W jaki sposób najlepiej przekazać majątek: w formie darowizny, poprzez zawarcie umowy dożywocia, czy zdecydować o tym, żeby trafił do wybranych osób dopiero po śmierci, sporządzając za życia testament? Każda z tych czynności wiąże się zarówno z określonymi korzyściami, jak i wadami. Kluczowe znaczenie ma to, jaki efekt chcemy osiągnąć i jaka sytuacja życiowa nam towarzyszy.

- Niemniej najmniej problematycznym rozwiązaniem wydaje się umowa darowizny, która przewiduje natychmiastowy skutek, szybkie przeniesienie własności i brak podatku, jeśli transakcja dotyczy relacji rodzinnych - zawsze przed warto sprawdzić w której grupie podatkowej się znajdujemy. Umowę darowizny ciężko też odwołać - rażąca niewdzięczność wymaga uzasadnienia. Drugą opcją jest testament. Aczkolwiek ten zawsze można podważyć lub odwołać. Właściciel w tym wypadku do końca życia posiada prawa własności, natomiast osoba, która nabywa nieruchomość po jego śmierci obarczona jest obowiązkiem zapłaty zachowku pozostałym spadkobiercą, którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było. Od zachowku uchronić może trzecia forma – umowa dożywocia, jednak i ta posiada wady – mówi Milena Markiewicz-Jurzyńska, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Jak dodaje, wszystko więc zależy od celu na jakim nam zależy. Jeśli chcesz przekazać majątek od razu – wybierz darowiznę. Z kolei, jeżeli chcesz mieć kontrolę nad majątkiem do końca życia – postaw na testament. Natomiast, gdy chcesz przekazać majątek za życia, ale zależy ci na opiece – zdecyduj się na umowę dożywocia.