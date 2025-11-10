Po latach względnego spokoju kierowcy tirów, autobusów i kamperów zapłacą więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Od grudnia – koniec taryfy ulgowej.

Od 1 grudnia 2025 r. nowe płatne drogi. Kierowcy zapłacą więcej niż kiedykolwiek

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, sieć płatnych dróg w Polsce zwiększy się o kolejne 645 kilometrów. Łącznie system e-TOLL obejmie niemal 5900 km tras krajowych, ekspresowych i autostrad.

Rząd tłumaczy, że to „konieczny krok” – dotychczasowe stawki nie wystarczają na finansowanie modernizacji i utrzymania dróg. System e-TOLL, uruchomiony kilka lat temu, przynosi miliardowe wpływy, ale w ocenie resortu infrastruktury nie pokrywa już kosztów inwestycji.

Ważne Nowe przepisy mają też wprowadzić większe zróżnicowanie opłat – pojazdy bardziej zanieczyszczające środowisko zapłacą więcej.

Dlaczego rząd wprowadza nowe opłaty e-TOLL i rozszerza sieć płatnych dróg

W projekcie zmian wskazano kilka powodów:

Więcej pieniędzy na inwestycje. Wyższe opłaty mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są budowy i remonty.

Wyższe opłaty mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są budowy i remonty. Zasada „zanieczyszczający płaci”. Pojazdy o gorszej klasie emisji spalin zapłacą najwyższe stawki.

Pojazdy o gorszej klasie emisji spalin zapłacą najwyższe stawki. Dostosowanie do Europy. Polska ma obecnie niższe opłaty niż większość krajów UE.

Polska ma obecnie niższe opłaty niż większość krajów UE. Mniej korków na drogach krajowych. Zwiększenie kosztów ma też skłaniać przewoźników do lepszego planowania tras i ograniczania przejazdów tranzytowych.

Rząd przekonuje, że to zmiana nieunikniona – a system e-TOLL ma być fundamentem finansowania nowych dróg w kolejnych latach.

Kogo obejmą nowe opłaty e-TOLL. Kto zapłaci więcej od grudnia 2025 r.

Nowe przepisy obejmą pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli:

samochody ciężarowe, zestawy drogowe, ciągniki siodłowe,

autobusy niezależnie od masy,

kampery i busy powyżej 3,5 t,

zestawy osobowe z przyczepą, jeśli łączna masa przekracza 3,5 t.

Samochody osobowe i motocykle nadal będą mogły poruszać się bez opłat po drogach zarządzanych przez GDDKiA. Jednak eksperci ostrzegają – jeśli wpływy z e-TOLL będą niższe od prognoz, rząd może w przyszłości objąć płatnościami również lżejsze pojazdy.

Nowe stawki e-TOLL od 1 grudnia. Ile zapłacą kierowcy ciężarówek, autobusów i kamperów

Nowy cennik nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, ale z rządowych analiz wynika, że średni wzrost opłat sięgnie 30–45 procent.

Typ pojazdu Obecna stawka (zł/km) Prognozowana po 1 grudnia Wzrost Ciężarówka (Euro VI) ok. 0,40 zł ok. 0,56 zł +40% Autobus ok. 0,38 zł ok. 0,53 zł +39% Kamper / bus > 3,5 t ok. 0,37 zł ok. 0,50 zł +35%

Szacunki pokazują, że roczne koszty dla średniej firmy transportowej mogą wzrosnąć nawet o 10–15 tys. zł na pojazd.

Lista nowych płatnych dróg od grudnia 2025 r. Sprawdź, które odcinki obejmie myto

Choć pełna, oficjalna lista nowych odcinków zostanie dopiero opublikowana, wiadomo już, że opłaty obejmą poniższe trasy:

Autostrady:

A1 (Rusocin–Toruń),

A2 (Świecko–Konin),

A4 (Katowice–Kraków)

Drogi ekspresowe:

S1 (Pyrzowice–Podwarpie, Dąbrowa Górnicza Pogoria–Tychy, Bielsko-Biała Komorowice–Żywiec Browar, Milówka–Zwardoń)

S2 (Konotopa–Lubelska)

S3 (Parłówko–Szczecin Dąbie, Klucz–Bolków)

S5 (Bydgoszcz Północ–Nagradowice, Poznań Zachód–Wrocław Północ)

S6 (Goleniów Północ–Koszalin Wschód; Bożepole Wielkie–Rusocin)

S7 (Gdynia–Wielki Kack; Gdańsk Południe–Płońsk Południe; Zakroczym–Czosnów; Tarczyn Południe–Wodzisław; Myślenice–Zabornia)

S8 (Domasław–Wrocław Południe; Wrocław Psie Pole–Łódź Południe; Piotrków Trybunalski Zachód–Opacz; Konotopa–Choroszcz)

S10 (Szczecin–Stargard Wschód; Wałcz Zachód–Witankowo; Bydgoszcz Błonie–Bydgoszcz Południe; Toruń Zachód–Toruń Południe)

S11 (Szczecinek–Omulna; Poznań Północ–Poznań Zachód; Poznań Krzesiny–Kórnik Południe; Mieszków–Jarocin; Ostrów Wielkopolski Północ–Strugi; Krążkowy–Baranów)

S12 (Puławy Zachód–Piaski Wschód)

S14 (Pabianice Północ–Róża)

S16 (Olsztyn Południe–Olsztyn Wschód)

S17 (Lubelska–Kurów Zachód)

S19 (Lublin Sławinek–Rzeszów Wschód; Rzeszów Zachód–Rzeszów Południe)

S22 (Elbląg Wschód–Grzechotki)

S51 (Olsztynek Zachód–Olsztyn Południe)

S52 (Cieszyn-Boguszowice–Bielsko-Biała Komorowice; Balice I–Modlniczka)

S61 (Śniadowo–Łomża Południe; Kolno–Ełk Południe; Kalinowo–Suwałki Północ)

S74 (Kielce Bocianek–Cedzyna)

S79 (Warszawa Lotnisko–Marynarska).

Lista jest długa, ale nie oznacza, że każdy kilometr tych dróg natychmiast stanie się płatny. Wdrażanie zmian będzie etapowe i potrwa kilka miesięcy.

Kontrole e-TOLL z automatu. Radiowozy i kamery sprawdzą każdą tablicę

Od grudnia system kontroli stanie się niemal w pełni zautomatyzowany. Główny Inspektorat Transportu Drogowego wprowadza radiowozy wyposażone w kamery rozpoznające tablice rejestracyjne i typ pojazdu.

System współpracuje z bazą danych e-TOLL i natychmiast wykrywa brak opłaty. Kamery potrafią zidentyfikować pojazd nawet przy prędkości 250 km/h, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Ważne Niektóre pojazdy kontrolne będą nieoznakowane – kierowcy nie zawsze będą wiedzieć, że są obserwowani.

Kary w e-TOLL do 1500 zł. System nie wybacza kierowcom żadnego błędu

Za brak opłaty, błędne dane lub niesprawne urządzenie grozi kara od 250 do 1500 zł.

Najczęstsze przewinienia:

brak opłaty w systemie e-TOLL ,

, zakryte lub ozdobione tablice rejestracyjne,

przerwa w nadawaniu sygnału GPS dłuższa niż 15 minut,

brak numeru referencyjnego urządzenia pokładowego.

W ciągu jednej doby można otrzymać tylko jedną karę za dane naruszenie, ale przy codziennej jeździe i trasach międzynarodowych straty mogą być ogromne.

Jak przygotować się do nowych opłat e-TOLL. Praktyczny poradnik dla kierowców

Oto kilka porad dla kierowców, których dotyczą projektowane zmiany:

Sprawdź masę swojego pojazdu. Jeśli przekracza 3,5 tony, opłata jest obowiązkowa. Zaktualizuj urządzenia OBU i ZSL. Sprawdź ich sprawność i połączenie z systemem. Zainstaluj aplikację e-TOLL PL i upewnij się, że działa poprawnie. Zaplanuj trasy z wyprzedzeniem. Wybieraj odcinki, które nie są jeszcze płatne. Zabezpiecz budżet. Nowe stawki to większe koszty transportu, paliwa i utrzymania floty.

Czy nowe opłaty e-TOLL mają sens? Kierowcy kontra rząd – argumenty za i przeciw

Rząd:

chce zwiększyć finansowanie infrastruktury,

infrastruktury, wskazuje na potrzebę dopasowania stawek do standardów UE,

podkreśla ekologiczny aspekt zmian.

Kierowcy i przewoźnicy:

mówią o kolejnym podatku w przebraniu opłaty,

w przebraniu opłaty, obawiają się wzrostu kosztów działalności i droższego transportu,

podkreślają, że system e-TOLL bywa zawodny i skomplikowany w obsłudze.

Od kiedy obowiązują nowe płatne drogi. Harmonogram zmian i kolejne etapy

28 października 2025 r. – publikacja projektu rozporządzenia,

– publikacja projektu rozporządzenia, listopad 2025 r. – planowane przyjęcie przez Radę Ministrów,

– planowane przyjęcie przez Radę Ministrów, 1 grudnia 2025 r. – wejście przepisów w życie,

– wejście przepisów w życie, grudzień 2025 – pierwsze kontrole i kary,

– pierwsze kontrole i kary, I kwartał 2026 r. – aktualizacja pełnego wykazu dróg i nowych stawek.

Grudzień 2025 przyniesie drogowy reset. Kierowcy muszą przygotować się na nowe opłaty i kary

Od 1 grudnia polskie drogi zmienią się nie do poznania. Płatnych tras będzie więcej tras, stawki pójdą w górę, a kontrole staną się bezlitosne. Rząd mówi o „nowoczesnym systemie finansowania infrastruktury”, kierowcy – o „kolejnym sposobie na wyciąganie pieniędzy”.

Pewne jest jedno: e-TOLL wchodzi w nową erę. Błąd w aplikacji, nieopłacony przejazd czy awaria urządzenia mogą teraz kosztować setki złotych. Grudzień będzie dla kierowców próbą generalną. Kto się nie przygotuje – zapłaci.

Podstawa prawna

Zmiany w systemie opłat drogowych wynikają z następujących aktów prawnych: