- Od 1 grudnia 2025 r. nowe płatne drogi. Kierowcy zapłacą więcej niż kiedykolwiek
- Dlaczego rząd wprowadza nowe opłaty e-TOLL i rozszerza sieć płatnych dróg
- Kogo obejmą nowe opłaty e-TOLL. Kto zapłaci więcej od grudnia 2025 r.
- Nowe stawki e-TOLL od 1 grudnia. Ile zapłacą kierowcy ciężarówek, autobusów i kamperów
- Lista nowych płatnych dróg od grudnia 2025 r. Sprawdź, które odcinki obejmie myto
- Kontrole e-TOLL z automatu. Radiowozy i kamery sprawdzą każdą tablicę
- Kary w e-TOLL do 1500 zł. System nie wybacza kierowcom żadnego błędu
- Jak przygotować się do nowych opłat e-TOLL. Praktyczny poradnik dla kierowców
- Czy nowe opłaty e-TOLL mają sens? Kierowcy kontra rząd – argumenty za i przeciw
- Od kiedy obowiązują nowe płatne drogi. Harmonogram zmian i kolejne etapy
- Grudzień 2025 przyniesie drogowy reset. Kierowcy muszą przygotować się na nowe opłaty i kary
Po latach względnego spokoju kierowcy tirów, autobusów i kamperów zapłacą więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Od grudnia – koniec taryfy ulgowej.
Od 1 grudnia 2025 r. nowe płatne drogi. Kierowcy zapłacą więcej niż kiedykolwiek
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, sieć płatnych dróg w Polsce zwiększy się o kolejne 645 kilometrów. Łącznie system e-TOLL obejmie niemal 5900 km tras krajowych, ekspresowych i autostrad.
Rząd tłumaczy, że to „konieczny krok” – dotychczasowe stawki nie wystarczają na finansowanie modernizacji i utrzymania dróg. System e-TOLL, uruchomiony kilka lat temu, przynosi miliardowe wpływy, ale w ocenie resortu infrastruktury nie pokrywa już kosztów inwestycji.
Ważne
Nowe przepisy mają też wprowadzić większe zróżnicowanie opłat – pojazdy bardziej zanieczyszczające środowisko zapłacą więcej.
Dlaczego rząd wprowadza nowe opłaty e-TOLL i rozszerza sieć płatnych dróg
W projekcie zmian wskazano kilka powodów:
- Więcej pieniędzy na inwestycje. Wyższe opłaty mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są budowy i remonty.
- Zasada „zanieczyszczający płaci”. Pojazdy o gorszej klasie emisji spalin zapłacą najwyższe stawki.
- Dostosowanie do Europy. Polska ma obecnie niższe opłaty niż większość krajów UE.
- Mniej korków na drogach krajowych. Zwiększenie kosztów ma też skłaniać przewoźników do lepszego planowania tras i ograniczania przejazdów tranzytowych.
Rząd przekonuje, że to zmiana nieunikniona – a system e-TOLL ma być fundamentem finansowania nowych dróg w kolejnych latach.
Kogo obejmą nowe opłaty e-TOLL. Kto zapłaci więcej od grudnia 2025 r.
Nowe przepisy obejmą pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli:
- samochody ciężarowe, zestawy drogowe, ciągniki siodłowe,
- autobusy niezależnie od masy,
- kampery i busy powyżej 3,5 t,
- zestawy osobowe z przyczepą, jeśli łączna masa przekracza 3,5 t.
Samochody osobowe i motocykle nadal będą mogły poruszać się bez opłat po drogach zarządzanych przez GDDKiA. Jednak eksperci ostrzegają – jeśli wpływy z e-TOLL będą niższe od prognoz, rząd może w przyszłości objąć płatnościami również lżejsze pojazdy.
Nowe stawki e-TOLL od 1 grudnia. Ile zapłacą kierowcy ciężarówek, autobusów i kamperów
Nowy cennik nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, ale z rządowych analiz wynika, że średni wzrost opłat sięgnie 30–45 procent.
|Typ pojazdu
|Obecna stawka (zł/km)
|Prognozowana po 1 grudnia
|Wzrost
|Ciężarówka (Euro VI)
|ok. 0,40 zł
|ok. 0,56 zł
|+40%
|Autobus
|ok. 0,38 zł
|ok. 0,53 zł
|+39%
|Kamper / bus > 3,5 t
|ok. 0,37 zł
|ok. 0,50 zł
|+35%
Szacunki pokazują, że roczne koszty dla średniej firmy transportowej mogą wzrosnąć nawet o 10–15 tys. zł na pojazd.
Lista nowych płatnych dróg od grudnia 2025 r. Sprawdź, które odcinki obejmie myto
Choć pełna, oficjalna lista nowych odcinków zostanie dopiero opublikowana, wiadomo już, że opłaty obejmą poniższe trasy:
Autostrady:
- A1 (Rusocin–Toruń),
- A2 (Świecko–Konin),
- A4 (Katowice–Kraków)
Drogi ekspresowe:
- S1 (Pyrzowice–Podwarpie, Dąbrowa Górnicza Pogoria–Tychy, Bielsko-Biała Komorowice–Żywiec Browar, Milówka–Zwardoń)
- S2 (Konotopa–Lubelska)
- S3 (Parłówko–Szczecin Dąbie, Klucz–Bolków)
- S5 (Bydgoszcz Północ–Nagradowice, Poznań Zachód–Wrocław Północ)
- S6 (Goleniów Północ–Koszalin Wschód; Bożepole Wielkie–Rusocin)
- S7 (Gdynia–Wielki Kack; Gdańsk Południe–Płońsk Południe; Zakroczym–Czosnów; Tarczyn Południe–Wodzisław; Myślenice–Zabornia)
- S8 (Domasław–Wrocław Południe; Wrocław Psie Pole–Łódź Południe; Piotrków Trybunalski Zachód–Opacz; Konotopa–Choroszcz)
- S10 (Szczecin–Stargard Wschód; Wałcz Zachód–Witankowo; Bydgoszcz Błonie–Bydgoszcz Południe; Toruń Zachód–Toruń Południe)
- S11 (Szczecinek–Omulna; Poznań Północ–Poznań Zachód; Poznań Krzesiny–Kórnik Południe; Mieszków–Jarocin; Ostrów Wielkopolski Północ–Strugi; Krążkowy–Baranów)
- S12 (Puławy Zachód–Piaski Wschód)
- S14 (Pabianice Północ–Róża)
- S16 (Olsztyn Południe–Olsztyn Wschód)
- S17 (Lubelska–Kurów Zachód)
- S19 (Lublin Sławinek–Rzeszów Wschód; Rzeszów Zachód–Rzeszów Południe)
- S22 (Elbląg Wschód–Grzechotki)
- S51 (Olsztynek Zachód–Olsztyn Południe)
- S52 (Cieszyn-Boguszowice–Bielsko-Biała Komorowice; Balice I–Modlniczka)
- S61 (Śniadowo–Łomża Południe; Kolno–Ełk Południe; Kalinowo–Suwałki Północ)
- S74 (Kielce Bocianek–Cedzyna)
- S79 (Warszawa Lotnisko–Marynarska).
Lista jest długa, ale nie oznacza, że każdy kilometr tych dróg natychmiast stanie się płatny. Wdrażanie zmian będzie etapowe i potrwa kilka miesięcy.
Kontrole e-TOLL z automatu. Radiowozy i kamery sprawdzą każdą tablicę
Od grudnia system kontroli stanie się niemal w pełni zautomatyzowany. Główny Inspektorat Transportu Drogowego wprowadza radiowozy wyposażone w kamery rozpoznające tablice rejestracyjne i typ pojazdu.
System współpracuje z bazą danych e-TOLL i natychmiast wykrywa brak opłaty. Kamery potrafią zidentyfikować pojazd nawet przy prędkości 250 km/h, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Ważne
Niektóre pojazdy kontrolne będą nieoznakowane – kierowcy nie zawsze będą wiedzieć, że są obserwowani.
Kary w e-TOLL do 1500 zł. System nie wybacza kierowcom żadnego błędu
Za brak opłaty, błędne dane lub niesprawne urządzenie grozi kara od 250 do 1500 zł.
Najczęstsze przewinienia:
- brak opłaty w systemie e-TOLL,
- zakryte lub ozdobione tablice rejestracyjne,
- przerwa w nadawaniu sygnału GPS dłuższa niż 15 minut,
- brak numeru referencyjnego urządzenia pokładowego.
W ciągu jednej doby można otrzymać tylko jedną karę za dane naruszenie, ale przy codziennej jeździe i trasach międzynarodowych straty mogą być ogromne.
Jak przygotować się do nowych opłat e-TOLL. Praktyczny poradnik dla kierowców
Oto kilka porad dla kierowców, których dotyczą projektowane zmiany:
- Sprawdź masę swojego pojazdu. Jeśli przekracza 3,5 tony, opłata jest obowiązkowa.
- Zaktualizuj urządzenia OBU i ZSL. Sprawdź ich sprawność i połączenie z systemem.
- Zainstaluj aplikację e-TOLL PL i upewnij się, że działa poprawnie.
- Zaplanuj trasy z wyprzedzeniem. Wybieraj odcinki, które nie są jeszcze płatne.
- Zabezpiecz budżet. Nowe stawki to większe koszty transportu, paliwa i utrzymania floty.
Czy nowe opłaty e-TOLL mają sens? Kierowcy kontra rząd – argumenty za i przeciw
Rząd:
- chce zwiększyć finansowanie infrastruktury,
- wskazuje na potrzebę dopasowania stawek do standardów UE,
- podkreśla ekologiczny aspekt zmian.
Kierowcy i przewoźnicy:
- mówią o kolejnym podatku w przebraniu opłaty,
- obawiają się wzrostu kosztów działalności i droższego transportu,
- podkreślają, że system e-TOLL bywa zawodny i skomplikowany w obsłudze.
Od kiedy obowiązują nowe płatne drogi. Harmonogram zmian i kolejne etapy
- 28 października 2025 r. – publikacja projektu rozporządzenia,
- listopad 2025 r. – planowane przyjęcie przez Radę Ministrów,
- 1 grudnia 2025 r. – wejście przepisów w życie,
- grudzień 2025 – pierwsze kontrole i kary,
- I kwartał 2026 r. – aktualizacja pełnego wykazu dróg i nowych stawek.
Grudzień 2025 przyniesie drogowy reset. Kierowcy muszą przygotować się na nowe opłaty i kary
Od 1 grudnia polskie drogi zmienią się nie do poznania. Płatnych tras będzie więcej tras, stawki pójdą w górę, a kontrole staną się bezlitosne. Rząd mówi o „nowoczesnym systemie finansowania infrastruktury”, kierowcy – o „kolejnym sposobie na wyciąganie pieniędzy”.
Pewne jest jedno: e-TOLL wchodzi w nową erę. Błąd w aplikacji, nieopłacony przejazd czy awaria urządzenia mogą teraz kosztować setki złotych. Grudzień będzie dla kierowców próbą generalną. Kto się nie przygotuje – zapłaci.
Podstawa prawna
Zmiany w systemie opłat drogowych wynikają z następujących aktów prawnych:
- Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2025 r. (nr RD247) – zmieniający rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej;
- Organ wydający: Ministerstwo Infrastruktury;
- Planowana data wejścia w życie: 1 grudnia 2025 r.;
- Podstawa ustawowa: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.);
- Zakres regulacji: rozszerzenie sieci dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną e-TOLL o ok. 645 km nowych odcinków oraz zmiana stawek opłat;
- Podstawa poboru opłat: art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13ha ust. 1–8 ustawy o drogach publicznych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję