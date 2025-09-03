Jeżeli decyzja nacjonalizacyjna, a więc decyzja w sprawie komunalizacji nieruchomości nie została podważona, to nie można wpisać w księdze wieczystej zamiast aktualnego właściciela gminy, spadkobierców dawnych właścicieli. Nawet jeśli potwierdzili swoje roszczenia zagranicznym orzeczeniem sądowym, mającym moc prawną także w Polsce.

Źródłem sprawy był pozew spadkobiercy właścicielki nieruchomości w miejscowości w województwie pomorskim. Nieruchomość ta została przejęta przez państwo po II wojnie światowej, zaś formalnie nacjonalizacja działki została potwierdzona decyzjami ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1965 r. i kolejną decyzją naczelnika miasta S. z 1985 r.

W 1991 r. ówczesny wojewoda gdański stwierdził nabycie z mocy prawa przez gminę miejską S. własności wspomnianej nieruchomości. Tymczasem 20 lat wcześniej, w 1971 r., przed izraelskim sądem zakończyło się postępowanie spadkowe, w którym stwierdzono ważność testamentu, na którego podstawie I. J. odziedziczył spadek.