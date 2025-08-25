„Wdrażanie rozwiązań ustawowych i konkretne zauważone w tym procesie trudności spowodowały konieczność wprowadzenia szeregu ustawowych zmian” – przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji. Za cel stawia sobie usprawnienie e-Doręczeń (elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru) i wyeliminowanie wątpliwości dotyczących ich stosowania. Przypomnijmy, że większość podmiotów publicznych ma obowiązek korzystania z e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 r., ale do końca tego roku trwa jeszcze okres przejściowy.

Po zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązkiem objęte będę również podmioty niepubliczne – niebędące osobami fizycznymi – które realizują zadania publiczne. W korespondencji między takimi jednostkami będzie działać również tzw. fikcja doręczenia – dowód otrzymania wiadomości będzie wystawiany najpóźniej po upływie 14 dni, jeśli adresat nie odebrał jej przed upływem tego terminu. Wszystkie instytucje stosujące e-Doręczenia znajdą się w Katalogu Podmiotów Publicznych (KPP), który prowadzony będzie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawodawca doprecyzowuje również, że publiczna usługa hybrydowa (PUH), czyli nadawanie przesyłek do adresatów, którzy nie posiadają ADE, będzie stosowana wyłącznie w obrocie krajowym. Skrócono też termin na wdrożenie PUH m.in. w samorządach i sądach z października 2029 r. na 1 stycznia 2028 r.

PESEL w e-Doręczeniach. Jak ułatwi pracę urzędnikom?

W przypadku stosowania przez podmioty publiczne innych niż e-Doręczenia systemów wymiany korespondencji, będą miały 36 miesięcy na ich zintegrowanie. Z punktu widzenia urzędów ważna jest zmiana w Kodeksie postępowania administracyjnego, zgodnie z którą w pierwszym piśmie w danej sprawie będzie konieczność podania numeru PESEL.

– Ułatwi urzędnikom korzystanie z systemu doręczeń elektronicznych, w szczególności usuwając problemy ze znalezieniem właściwego adresata pisma. Ma to istotne znaczenie w przypadku osób o tych samych imionach i nazwiskach oraz adresach, ale także w innych sytuacjach, gdy jest wątpliwość co do tożsamości strony – podkreśla Patrycja Grebla-Tarasek ze Związku Powiatów Polskich.

Ministerstwo Cyfryzacji chce również zobligować operatora wyznaczonego, który obsługuje e-Doręczenia (dziś to Poczta Polska) do przeznaczania opłat pobieranych za przekazywanie tej korespondencji na prace nad rozwojem systemu. – Jak mieliśmy okazję obserwować na początku roku system jest niewydolny, więc ten zapis będzie wymuszał jego modernizację – komentuje Patrycja Grebla-Tarasek.