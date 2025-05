Wprowadzenie wymogu przedstawiania zaświadczenia o niekaralności m.in. przez rodziców wyjeżdżających z dziećmi na wycieczki szkolne okazało się zbyt kłopotliwe. Dlatego resort sprawiedliwości zaproponował zmianę w tzw. ustawie Kamilka i zastąpienie ich oświadczeniami. Po uwagach m.in. rzecznika praw dziecka (RPD) przesądzono, że będzie ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Od ponad roku pracodawcy – na podstawie art. 21 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1802 ze zm., dalej: ustawa) – mają obowiązek dokładnej weryfikacji przeszłości osób zatrudnianych lub dopuszczanych do innej działalności związanej m.in. z edukacją, wychowaniem czy opieką nad dziećmi. Chodzi o sprawdzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Dodatkowo takie osoby muszą przedstawiać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, które potwierdzi, że nie są skazane za przestępstwo na szkodę dziecka. Okazało się jednak, że tak rygorystyczne przepisy utrudniły szkołom organizację wycieczek czy wyjść do kina. Dlatego – w przypadku rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do danej placówki – taką weryfikację mają zastąpić oświadczenia. Wyłączenie zastosowano również m.in. w przypadku funkcjonariuszy publicznych, adwokatów i radców prawnych.

RPD stwierdziła, że taka zmiana przepisów zmniejsza ochronę dzieci, i zarekomendowała usunięcie wyłączeń. Zasugerowała również możliwość obwarowania oświadczeń klauzulą rygoru odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. „Oświadczenie zastępujące zaświadczenie powinno być obarczone odpowiedzialnością karną, celem zwiększenia gwarancji jego prawdziwości” – argumentowała również Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

To ostatnie rozwiązanie zostało przyjęte przez resort sprawiedliwości. We wszystkich oświadczeniach o niekaralności będzie musiała znaleźć się klauzula o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. „Klauzula ta zastąpi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Takie ukształtowanie przepisu oznacza, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało odpowiedzialnością za przestępstwo z art. 233 par. 6 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu” – czytamy w uzasadnieniu.

MS zmodyfikowało też wyłączenie dotyczące funkcjonariuszy publicznych. Będzie ono dotyczyło wyłącznie tych, co do których odrębne przepisy przewidują uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw wymienionych w ustawie. Na wniosek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego do projektu nowelizacji ustawy wpisano również sankcję za odmowę udzielenia przez dorosłego gościa hotelowego informacji o przebywającym z nim małoletnim. Będzie to zagrożone karą grzywny w wysokości co najmniej 1 tys. zł.

Większa rola wojewody w ustawie Kamilka

W nowej wersji projektu zmieniła się również definicja „dopuszczenia do innej działalności”. Pierwotnie miało chodzić o „powierzenie danej osobie wykonywania trwałych lub wielokrotnych zadań lub obowiązków na innej podstawie niż stosunek pracy”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmowała, że w ten sposób ustawodawca wyłącza weryfikację wobec osób, które wykonują pojedyncze zlecenia.

„Z doświadczenia fundacji wynika, że sprawcy przestępstw, w szczególności seksualnych, umieją wykorzystać nawet jednorazowy kontakt z potencjalnym poszkodowanym (np. fotograf w przedszkolu robiący zdjęcia dzieciom w łazience pod nieobecność nauczycieli)” – argumentowano. Definicję rozszerzono więc o działania „jednokrotne, ale trwające przez określony czas”.

Nowelizacja uszczelni też kontrolę nad placówkami, które są zobowiązane do weryfikacji osób zatrudnianych do pracy z dziećmi. Obecnie takie kompetencje mają: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa. Artykuł 22x ustawy zostanie rozszerzony o wojewodów po tym, jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracało uwagę, że to właśnie szefowie urzędów wojewódzkich są organami nadzoru nad pieczą zastępczą i instytucjami wsparcia rodziny.

MS chce też ułatwić pracę zespołu ds. analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał uszczerbku na zdrowiu. Również o wojewodów rozszerzono wykaz instytucji i organów, do których będzie można występować o udostępnianie dokumentacji danej sprawy. Zabiegał o to sam przewodniczący zespołu, który zwracał uwagę, że wojewodowie przeprowadzają kontrole m.in. w szpitalach czy jednostkach pomocy społecznej. ©℗

/> />