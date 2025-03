Na przełomie marca i kwietnia projekt ustawy wprowadzający usługę asystencji dla osób niepełnosprawnych ma być przyjęty przez rząd i potem skierowany do prac w parlamencie. Jego wejście w życie jest planowane na lipiec 2026 r.

Tak zapowiedział na ostatnim posiedzeniu Sejmu Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Odpowiadał on na pytanie skierowane przez grupę posłów Lewicy, którzy chcieli dowiedzieć się, na jakim etapie znajdują się prace nad przygotowanym w resorcie rodziny projektem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Łukasz Krasoń wyjaśnił, że został on skierowany do konsultacji 10 grudnia 2024 r. i trwały one od 15 stycznia br. W ich trakcie odbyło się siedem spotkań, w których wzięło udział ponad tysiąc osób. Wśród nich były osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt ustawy do poprawy

– Teraz poprawiamy ustawę, nanosimy na nią uwagi. Nasz harmonogram prac zakłada, że na przełomie marca i kwietnia zajmie się nią rząd, a potem Sejm. Chcemy, aby została podpisana jeszcze do końca kadencji obecnego prezydenta i weszła w życie w połowie 2026 r. – mówił Łukasz Krasoń.

Dodał, że ustawa będzie generować duże koszty dla budżetu państwa – 70 mld zł w ciągu pierwszych 10 lat jej obowiązywania, dlatego wymagała uzgodnień z Ministerstwem Finansów, a na to potrzeba było czasu. Z tego też powodu jej projekt został pokazany w grudniu 2024 r., a nie po wakacjach ubiegłego roku, jak początkowo planowano.

Pieniądze na asystentów rozchwytywane

Wiceminister Krasoń odpowiadał też na pytanie grupy posłów PiS dotyczące zmniejszenia w tym roku środków dla samorządów na realizację resortowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Zabierająca głos w dyskusji posłanka Anna Baluch podała przykład swojego rodzinnego miasta Kraśnika, które w 2024 r. otrzymało dotację w wysokości 2,4 mln zł, podczas gdy w tym roku jest to kwota o milion zł niższa, co powoduje, że nie wszystkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z wsparcia asystenta.

Jednak, jak przekonywał Łukasz Krasoń, pieniądze przeznaczone na zapewnienie usługi asystencji – zarówno dla gmin oraz powiatów, jak i organizacji pozarządowych, nie zostały zmniejszone, ale zwiększone o 320 mln zł w porównaniu do 2024 r., gdy było to 985 mln zł. Natomiast do resortowego programu zgłasza się coraz więcej samorządów. O ile bowiem w 2019 r., gdy startował, było ich 54, to w tym roku już 1970.