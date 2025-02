Nowe świadczenie dla rencistów socjalnych podlega opodatkowaniu i będzie brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych oraz wsparcia z funduszu alimentacyjnego (FA)

Chodzi o dodatek dopełniający, który został wprowadzony na mocy ustawy z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615). Przysługuje on osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji od 1 stycznia br., przy czym jego wypłata ruszy od maja, a renciści socjalni otrzymają wyrównanie za poprzednie miesiące. Co istotne, dodatek dopełniający, który wynosi 2250 zł brutto miesięcznie, będzie opodatkowany i będzie od niego odprowadzana składka na ubezpieczenia zdrowotne. To ma zaś znaczenie w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych oraz z FA, przy których obowiązuje kryterium dochodowe.

Czy doliczyć do dochodu i kiedy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wyjaśnia, że zgodnie z definicją dochodu zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.) są nim m.in. przychody opodatkowane na zasadach ogólnych. W związku z tym będzie się do nich zaliczał dodatek dopełniający i będzie on doliczany do dochodu przy ustalaniu, czy jest spełnione kryterium. Resort dodaje przy tym, że ustawa z 27 września 2024 r. znowelizowała zawarty w art. 3 pkt 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych katalog dochodów utraconych i uzyskanych, które są uwzględniane w sytuacji dochodowej rodziny, gdy doszło do jej zmiany po roku kalendarzowym, tj. roku bazowym, który był brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na dany okres zasiłkowy (ten obecny zaczął się 1 listopada 2024 r., więc rokiem bazowym był 2023). Wspomniany katalog został uzupełniony właśnie o dodatek dopełniający.

Jednocześnie MRPiPS zwraca uwagę na art. 5 ust. 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku bazowym jego kwota jest powiększana o osiągnięty dochód za miesiąc następujący po tym miesiącu, w którym do tego uzyskania doszło. W praktyce, jak wyjaśnia resort, oznacza to, że w odniesieniu do dodatku dopełniającego uzyskaniem dochodu będzie otrzymanie kwoty pieniężnej tego świadczenia. Jeśli więc jego pierwsza wypłata będzie miała miejsce w maju br., to ten miesiąc będzie miesiącem uzyskania dochodu w rozumieniu przepisów ustawy, a nie np. styczeń br., od którego świadczenie zostało przyznane. Z kolei miesiącem następującym po miesiącu uzyskania dochodu będzie czerwiec i kwotę dodatku dopełniającego z tego miesiąca (bez kwoty wyrównania za okres styczeń-maj) należy dodać do dochodu rodziny przy ponownym przeliczaniu jego wysokości.

Trzeba zgłosić gminie

MRPiPS przypomina również o art. 24 ust. 7 ustawy przewidującym, że gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, to nie należą się one lub są wypłacane w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. W konsekwencji, jeśli osiągnięcie dochodu z tytułu dodatku dopełniającego spowoduje przekroczenie kryterium dochodowego, to świadczenia rodzinne nie będą przysługiwać lub ich kwota zostanie obniżona od lipca br.

Ponadto resort rodziny podkreśla, że osoba, która ma przyznane świadczenia rodzinne lub z FA, ma obowiązek zgłoszenia gminie uzyskania dochodu w postaci dodatku dopełniającego – niewywiązanie się z niego może bowiem skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranej pomocy finansowej z odsetkami, gdyby okazało się, że doliczenie dodatku do dochodu spowodowało przekroczenie kryterium dochodowego. ©℗