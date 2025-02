Dodatki do emerytur i rent zostaną zwaloryzowane od 1 marca 2025 roku. Wskaźnik waloryzacji w ustawie budżetowej oszacowano na 5,82 proc., jednak ostateczna wartość nie jest jeszcze znana. Sprawdzamy, ile mogą wynieść najpopularniejsze dodatki po podwyżce.

Dodatki do emerytur i rent są od wielu lat waloryzowane przez ZUS, podobnie jak same świadczenia. Wysokość tych dodatków rośnie co roku zgodnie z ustawowym wskaźnikiem waloryzacji, który na 2025 rok wstępnie oszacowano na 5,82 proc. Ostateczna wartość zostanie podana w lutym, jednak już teraz można oszacować kwoty poszczególnych świadczeń po waloryzacji.

Waloryzacja dodatków do emerytur i rent 2025 – i ile wyniesie?

Waloryzacja dodatków do emerytur i rent to mechanizm, który ma na celu ochronę realnej wartości tych świadczeń przed inflacją. Podwyżki są dokonywane corocznie na podstawie wskaźnika waloryzacji, który uwzględnia wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realny wzrost wynagrodzeń. Zasady waloryzacji regulowane są przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, z późn. zm.). Podwyżka obejmuje nie tylko podstawowe świadczenia emerytalne i rentowe, ale również różnego rodzaju dodatki i ekwiwalenty. Warto podkreślić, że wskaźnik waloryzacji może się zmienić, ponieważ jego ostateczna wartość zostanie ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny w lutym 2025 roku.

Jakie dodatki przysługują emerytom i rencistom w 2025 r.?

Emeryci i renciści w Polsce mogą liczyć na różne dodatki do swoich świadczeń, które mają na celu wsparcie finansowe osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub wynikającej z zasług dla państwa. Niektóre dodatki są przyznawane automatycznie, inne wymagają złożenia wniosku i spełnienia określonych kryteriów.

Najczęściej wypłacanym dodatkiem jest dodatek pielęgnacyjny , który przysługuje osobom powyżej 75. roku życia oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, o ile przedstawią odpowiednie orzeczenie lekarskie.

, który przysługuje osobom powyżej 75. roku życia oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, o ile przedstawią odpowiednie orzeczenie lekarskie. Seniorzy mogą również ubiegać się o dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny , które przysługują kombatantom i osobom represjonowanym. W przypadku wdów i wdowców po kombatantach możliwe jest otrzymanie dodatku kompensacyjnego.

i , które przysługują kombatantom i osobom represjonowanym. W przypadku wdów i wdowców po kombatantach możliwe jest otrzymanie dodatku kompensacyjnego. Osoby, które w przeszłości wykonywały określone zawody lub były poszkodowane w wyniku działań wojennych i represji, mogą skorzystać m.in. z dodatku za tajne nauczanie , świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojny czy świadczenia dla deportowanych .

, czy . Istnieje także dodatek dla weteranów poszkodowanych , którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowym wsparciem dla seniorów jest ryczałt energetyczny, który przysługuje kombatantom i innym uprawnionym grupom, a także ekwiwalenty finansowe dla byłych pracowników kolei oraz osób mających prawo do bezpłatnego węgla.

W większości przypadków dodatki wypłacane są razem z emeryturą lub rentą, ale część z nich wymaga wcześniejszego złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innej instytucji odpowiedzialnej za ich przyznawanie.

Dodatki do emerytur i rent - kwoty od 1 marca 2025 r. [TABELA]

Przy założonym wskaźniku waloryzacji 5,82 proc. od 1 marca 2025 r. dodatki do emerytur i rent mogą wynosić:

Dodatek Kwota aktualna Kwota od 1 marca 2025 r. Prognozowana podwyżka (w zł) Dodatek pielęgnacyjny 330,07 zł 349,28 zł +19,21 zł Dodatek za tajne nauczanie 330,07 zł 349,28 zł +19,21 zł Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 495,11 zł 523,92 zł +28,81 zł Dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł 656,45 zł +36,09 zł Dodatek kombatancki 330,07 zł 349,28 zł +19,21 zł Dodatek kompensacyjny 49,51 zł 52,39 zł +2,88 zł Dodatek do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł 1337,45 zł +73,72 zł Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników i osób deportowanych 330,07 zł 349,28 zł +19,21 zł Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych (niższe progi) 16,55 zł – 313,61 zł 17,51 zł – 331,85 zł +0,96 zł – +18,24 zł Ryczałt energetyczny 299,82 zł 317,27 zł +17,45 zł

Tabela przedstawia prognozowane kwoty dodatków po waloryzacji na podstawie oszacowanego wskaźnika 5,82%. Ostateczne kwoty mogą ulec zmianie po oficjalnym ogłoszeniu wskaźnika waloryzacji przez rząd.

Czy trzeba składać wniosek o podwyżkę dodatków?

Waloryzacja dodatków do emerytur i rent odbywa się automatycznie, co oznacza, że osoby uprawnione nie muszą składać wniosku o podwyższenie kwoty dodatku w wyniku waloryzacji. Podwyżka następuje z urzędu i jest wypłacana razem ze świadczeniem głównym – emeryturą lub rentą. W praktyce oznacza to, że świadczeniobiorcy otrzymają wyższe kwoty dodatków od 1 marca 2025 r. bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.

Wsparcie dla seniorów – co jeszcze przysługuje w 2025 r.?

Oprócz dodatków do emerytur i rent, osoby starsze i z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z innych form wsparcia finansowego i ulg. Przykładem są dodatki mieszkaniowe, dofinansowanie do leków czy darmowe leki dla seniorów Niektóre samorządy oferują również własne programy pomocowe, np. dopłaty do rachunków za prąd i gaz, darmowy opłał czy zniżki na przejazdy komunikacją miejską.

Osoby starsze mogą także ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłek celowy na zakup leków czy dofinansowanie usług opiekuńczych. Warto regularnie sprawdzać dostępne formy wsparcia i składać odpowiednie wnioski, aby poprawić swoją sytuację finansową.