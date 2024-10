Ukończenie przez osobę niepełnosprawną 16 lat nie będzie stanowić przeszkody do wydłużenia okresu obowiązywania jej orzeczenia o nie więcej niż pół roku.

Tak przewiduje ustawa z 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która została przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek i czeka na podpis prezydenta. Jej przepisy wprowadzają modyfikacje w zasadach wydłużania ważności orzeczeń. Teraz jest tak, że jeżeli wniosek o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu zostanie złożony przed terminem utraty ważności dotychczasowego dokumentu, to zachowa on ją do czasu wydania nowego, choć nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Ta reguła nie dotyczy jednak sytuacji, w której osoba niepełnosprawna kończy 16 lat, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami po osiągnięciu tego wieku orzeczenie o niepełnosprawności nie może być wydłużane (wtedy następuje przejście z orzekania o niepełnosprawności na orzekanie o jej stopniu). Jednak uchwalona właśnie ustawa to zmienia. Dzięki temu osoba, która skończyła 16 lat, będzie mogła posługiwać się obecnym orzeczeniem maksymalnie przez sześć miesięcy i na jego podstawie korzystać z uprawnień i świadczeń powiązanych z posiadaniem statusu osoby niepełnosprawnej.

Co ważne, w ustawie zawarta jest również zmiana dotycząca sposobu przedłużania prawa do pomocy finansowej przysługującej osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi, w tym świadczeń: rodzinnych, z pomocy społecznej czy programu „Aktywny rodzic". Decyzje i rozstrzygnięcia, na mocy których zostały przyznane, są przedłużane na taki sam okres, na jaki została wydłużona ważność orzeczenia, a zgodnie z nowymi przepisami będzie się to odbywać nie na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej rodzica lub opiekuna, ale z urzędu. Postępowanie w tej sprawie będzie wszczynane na podstawie danych pochodzących z zaświadczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzającego złożenie wniosku o nowe orzeczenie i wskazującego datę, do której ważność zachowuje bieżący dokument, lub z elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności.