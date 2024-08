Wciąż trwa nabór wniosków w ramach akcji 500 plus na psa i kota. To dodatkowe wsparcie na wykonanie wybranych zabiegów weterynaryjnych. Trzeba się jednak spieszyć, gdyż w wielu miastach budżet w ramach programu kończy się. W jaki sposób składać wnioski? Szczegóły w artykule.

Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2024 roku właściciele psów i kotów mogą ubiegać się o dofinansowanie do usług weterynaryjnych. Program, potocznie nazywany "500 plus na psa i kota", ponownie jest realizowany przez wybrane samorządy. Dzięki temu wsparciu właściciele zwierząt mogą otrzymać środki na takie zabiegi jak: sterylizacja, kastracja czy czipowanie swoich pupili. Kto konkretnie może skorzystać z tego programu? Gdzie i kiedy należy składać wnioski? Okazuje się, że w niektórych przypadkach trzeba mocno spieszyć się, aby móc skorzystać z programu.

500 plus na psa i kota 2024. Na czym polega?

"500 plus na psa i kota" to program realizowany lokalnie przez wybrane samorządy, a nie przez rząd. Jego celem jest finansowe wsparcie zabiegów weterynaryjnych, takich jak kastracja, sterylizacja czy czipowanie, co ma na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów oraz zmniejszenie liczby zwierząt trafiających do schronisk.

W ramach programu możliwe jest uzyskanie nawet pełnego dofinansowania na wybrane zabiegi. Należy jednak pamiętać, że nazwa "500 plus na psa i kota" jest umowna i nie ma bezpośredniego związku z rządowym świadczeniem dla rodziców (teraz już podwyższonym 800 plus). W obliczu rosnącej inflacji i wzrostu kosztów usług weterynaryjnych, wsparcie to staje się cenną formą pomocy oferowaną przez lokalne władze.

Gdzie składać wnioski na 500 plus na psa i kota?

Programy "500 plus na psa i kota" są prowadzone przez poszczególne samorządy, dlatego informacje na ich temat należy szukać w odpowiednich urzędach. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy nasza gmina lub miasto uczestniczy w programie dofinansowania usług weterynaryjnych, ponieważ nie wszystkie samorządy oferują taką pomoc. Najlepiej skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby dowiedzieć się, czy można liczyć na dofinansowanie oraz jak złożyć odpowiedni wniosek.

Warunki ubiegania się o 500 plus na psa i kota

Jeśli chcemy wziąć udział w programie 500 plus na psa i kota, to powinniśmy spełnić wymogi formalne i przedstawić szereg dokumentów wraz ze złożonym wnioskiem. Ważnym elementem jest posiadanie dowód potwierdzającego, że mieszkamy w gminie, w której realizowany jest program (np. okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” w przypadku stolicy), oraz że opłacamy tam podatki.

Konieczne jest też:

okazanie dowodu tożsamości

okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota)

wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu kastracji psa/kota.

ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia (kryterium wieku może być różne w poszczególnych gminach)

to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany) - w przypadku zabiegu kastracji i steryzlizacji

w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Te warunki i wymogi formalne ubiegania się o 500 plus na psa i kota mogą różnić się w zależności od danej gminy. Dlatego należy zapoznać się z lokalnymi uchwałami dotyczącymi programu.

500 plus na psa i kota 2024. Kiedy składać wnioski?

Programy 500 plus na psa i kota wystartowały w różnych terminach. Zwykle nabory rozpoczynały się pod koniec I kwartału roku lub na początku II kwartału. To oznacza, że w gminach, w których nie wyczerpano środków w ramach akcji, nadal można składać wnioski o 500 plus na psa i kota.

Sama akcja sterylizacji, kastracji i czipowania trwa w najlepsze. Najczęściej gminy rozpoczynały umawianie wizyt w marcu lub kwietniu. Warto jednak śledzić Biuletyny Informacji Publicznej miast i gmin, w których mieszkamy, aby wyłowić informacje o tym, kiedy kończy się nabór.

Do kiedy można ubiegać się o 500 plus na psa i kota w 2024 r.? [TERMINY]

Także w przypadku ostatecznych terminów ubiegania się o 500 plus na psa i kota, są one ustalane indywidualnie przez dane samorządy.

Wiele z nich daje swoim mieszkańcom czas do końca listopada 2024 r. Ale są też takie, które mają krótszy termin, np. m Markach wnioski o sfinansowanie zabiegów należy składać od 06 maja 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Pozostały więc 3 tygodnie na złożenie wniosku o 500 plus na psa i kota.

Inne samorządy dają mieszkańcom więcej czasu - nawet do końca roku. Tak jest np. w Warszawie, gdzie akcja kastracji, sterylizacji i czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy trwa do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Wrocławianie mogą z kolei za darmo wysterylizować zwierzaka do 7 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania budżetu. Warto się więc pospieszyć, gdyż samorządy mogą zakończyć nabory przed terminem, gdy pula środków zostanie wyczerpana.

Aby sprawdzić, do kiedy możemy ubiegać się o 500 plus na psa i kota, powinniśmy skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, w którym mieszkamy i dopytać o ostateczny termin składania wniosku na 500 plus na psa i kota w 2024 r.

500 plus dla psa i kota, czyli ile? [KWOTY]

Poziom dofinansowania jest różny - każda gmina ustala go indywidualnie. W większości przypadków właściciele zwierząt nie otrzymają pieniędzy do ręki: są zobowiązani do wykonania zabiegów u wskazanych weterynarzy. Listy gabinetów udostępnia dana gmina i znajdziemy je m.in. na stronach internetowych samorządów. Są też gminy, które przelewają kwotę dofinansowania na konto wskazane przez wnioskodawcę, ale to jednak rzadkość.

Ważne Uwaga! Warto pamiętać, że w ramach oferowanych programów finansowany jest jedynie przeprowadzany zabieg, a jego koszt zwykle obejmuje: wizytę kwalifikującą, wykonanie zabiegu, opiekę pooperacyjną (w tym wizyty kontrolne), antybiotyk, lek przeciwbólowy, a także zdjęcie szwów. Gminy zastrzegają, że nie dopłacają do dodatkowych świadczeń.

Ile pieniędzy dostaniemy w ramach 500 plus na psa i kota?

Jak już wspomnieliśmy, nazwa 500 plus jest raczej potoczna i nie wolno brać jej dosłownie. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany, a dofinansowanie w wysokości 500 zł w przypadku pojedynczego zabiegu jest rzadkością. Ostateczne kwoty dofinansowania na 2024 r. znajdziemy w BIP-ach samorządów.

Na ile pieniędzy można liczyć orientacyjnie?

W mniejszych gminach właściciele mogli liczyć na dofinansowanie rzędu 70-150 zł.

Inne samorządy zastrzegają, że sfinansują zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 250 zł na jedno zwierzę domowe oraz 50 proc. dofinansowania w przypadku elektronicznego znakowania zwierząt, lecz nie więcej niż 35 zł. Bardziej hojne samorządy są w stanie sfinansować zabiegi do 300-450 zł.

Wiele samorządów wprowadziło limity zwierząt należących do jednego właściciela, które można zgłosić w ramach programu 500 plus na psa i kota. Na przykład w Warszawie można zgłosić maksymalnie 4 zwierzęta (każdy to oddzielny wniosek).

Ceny usług weterynaryjnych 2024

Koszty zabiegów u weterynarzy są zróżnicowane. Zależą od lokalizacji lecznic - zwykle ceny są wyższe w dużych miastach - oraz od wielkości zwierzęcia - więcej możemy zapłacić za zabiegi wykonywane na większych psach. Ceny są wyższe także w bardziej renomowanych, lepiej wyposażonych lecznicach.

Ile zapłacimy za zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów?