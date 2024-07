Niektórzy z dzierżawców gminnych nieruchomości nie płacą regularnie czynszów za lokale użytkowe. Zgodnie ze standardowymi klauzulami w naszych umowach dzierżawy należy naliczać odsetki, ale nie zawsze to robimy. Regionalna izba obrachunkowa wykazała to jako nieprawidłowość, bo rzekomo rada gminy nie zwolniła wójta z dochodzenia odsetek. Czy to prawda? Czy potrzebna była zgoda rady?

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel – jak wskazuje art. 481 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) – może żądać odsetek za opóźnienie, chociażby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Paragraf 2 zaś mówi, że „jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona w umowie dzierżawy lokalu, wówczas naliczane powinny być odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 pkt proc. Jednak w sytuacji, gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według niej”. Gwoli ścisłości należy dodać, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ogłasza minister sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) jednostki sektora finansów publicznych, do których należą jednostki samo rządu terytorialnego (JST), muszą ustalać przypadające im należności pieniężne, w tym te o charakterze cywilnoprawnym, oraz w stosunku do zobowiązanych terminowo podejmować czynności zmierzające do wykonania zobowiązania.

Obowiązki gmin

Kompilacja wspomnianych przepisów zobowiązuje więc gminy do dochodzenia należności cywilnoprawnych, zarówno z tytułu należności głównej, jak i z tytułu odsetek. Jednocześnie JST mogą wprowadzić pewne regulacje zwalniające z dochodzenia należności do 100 zł. Podstawa do tego jest art. 59a ust. 1 u.f.p., zgodnie z którym organ stanowiący JST w drodze uchwały może postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających JST lub jej jednostkom organizacyjnym (takim jak: jednostki budżetowe, samo rządowe zakłady budżetowe oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury), których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

WAŻNE Gminy mogą nie dochodzić należności, której kwota z odsetkami nie przekracza 100 zł, przy czym warunkiem stosowania takiego zwolnienia jest przyjęcie przez radę gminy stosownej uchwały. A contrario, w przypadku gdy oba te warunki nie są spełnione, to nie ma podstaw do niedochodzenia np. odsetek.

Warto przy tym dodać, że ww. mechanizm stanowi wyjątek od zasady podejmowania wobec zobowiązanych czynności, które zmierzają do jego wykonania. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem doktryny [P. Walczak (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samo rządowych. Wyd. 2, Warszawa 2021] m.in.: „wyjątek od zasady podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania wyznaczany jest przez wskazanie kwoty należności wraz z odsetkami, przy czym wyjątek ten ma zastosowanie również w przypadku, gdy dłużnik jest zobowiązany wyłącznie do wpłaty odsetek (np. wskutek umorzenia należności głównej albo zaliczenia wpłaty wyłącznie na należność główną). Ratio legis omawianego unormowania związane jest z podnoszonym przez JST problemem braku ekonomicznego uzasadnienia podejmowania działań windykacyjnych wobec niewielkich kwot zaległości”.

Zbieżne stanowisko RIO

W opisanej sytuacji warto także sięgnąć do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 25 czerwca 2024 r. (znak WK.510.35.2024.ŻD). RIO stwierdziła naruszenie polegające na tym, że „nie naliczono odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, którego termin płatności ustalono w umowach dzierżawy (str. 66, 67, 68 protokołu kontroli)”. We wniosku pokontrolnym izba nakazała jednostce, aby „od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu dzierżawnego naliczać odsetki za opóźnienie, stosownie do art. 481 par. 1, par. 2 i par. 24 k.c. w związku z przepisem art. 42 ust. 5 u.f.p. nakładającym na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek ustalania należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, mając na uwadze art. 694 w związku z art. 669 par.1 k.c.”.

Powyższe oznacza, że brak naliczania odsetek jest zaniechaniem, które może stanowić naruszenie zarówno przepisów cywilnoprawnych (umów dzierżawy), jak i ustawy o finansach publicznych. Niedochodzenie odsetek – i to tylko do kwoty 100 zł – jest możliwe jedynie, gdy rada gminy podejmie stosowną uchwałę. W opisanej sprawie jednak do tego nie doszło, tak więc zarzuty RIO są uzasadnione. ©℗