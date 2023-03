Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie przyznania przedsiębiorstwu społecznemu lub spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów płacy osób niepełnosprawnych. Jego wydanie jest związane ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.). Umożliwia ona podmiotom, które na podstawie jej przepisów uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego, korzystanie z pomocy finansowej, do tej pory przysługującej spółdzielniom socjalnym. Chodzi tutaj o pieniądze na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna – w wysokości od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia – oraz o środki na finansowanie jej kosztów płacy – przez okres sześciu miesięcy, w wysokości nie wyższej niż pensja minimalna.

W związku z tym konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia, które szczegółowo określi zasady i tryb przyznawania wsparcia oraz wzór wniosku, który musi być złożony do powiatowego urzędu pracy (PUP). Został on zawarty w załączniku nr 1 do projektu, przy czym przedsiębiorstwo społeczne lub spółdzielnia socjalna mogą zawnioskować albo o obydwie formy pomocy, albo tylko o jedną z nich. Do wniosku muszą dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym go składają, oraz z poprzednich dwóch lat.