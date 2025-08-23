W latach 2024–2025 kluczowym źródłem wsparcia dla osób planujących zakup magazynu energii jest program „Mój Prąd 6.0”. Oferuje on dotacje zarówno na instalacje fotowoltaiczne, jak i na magazyny energii elektrycznej oraz ciepła.

Magazyny energii w latach 2024–2025. „Mój Prąd 6.0”

Wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet 28 tys. zł w przypadku kompleksowych inwestycji obejmujących kilka elementów, przy czym sam magazyn energii elektrycznej może zostać dofinansowany do kwoty 16 tys. zł. Program obejmuje również rozwiązania hybrydowe, np. integrację fotowoltaiki z pompą ciepła czy systemem zarządzania energią, co dodatkowo zwiększa poziom wsparcia. Od sierpnia 2024 r. wprowadzono jednak istotną zmianę. W nowych wnioskach montaż magazynu energii stał się obligatoryjnym elementem, jeśli inwestor chce skorzystać z dotacji na fotowoltaikę.

Poza programem „Mój Prąd” działają także inne formy wsparcia. Na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym dostępne są dotacje oraz pożyczki preferencyjne finansowane m.in. z Funduszu Modernizacyjnego czy środków unijnych. Część programów skierowana jest do przedsiębiorców, obejmując inwestycje w magazyny energii o dużej pojemności, a część do osób prywatnych, które chcą zwiększyć autokonsumpcję energii w domu. W niektórych województwach pojawiają się dodatkowe nabory dedykowane mieszkańcom, co pozwala łączyć wsparcie z kilku źródeł. W efekcie, do końca 2025 r. zainteresowani mogą liczyć na rekordowo wysokie poziomy dofinansowania, o ile spełnią warunki techniczne i formalne wymagane przez programy.

W perspektywie 2026 r. planowana jest kontynuacja oraz rozszerzenie programów wspierających inwestycje w magazyny energii. Jednym z najważniejszych jest konkurs prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, którego budżet przekracza 4 mld zł. Program ten skierowany jest głównie do przedsiębiorców i obejmuje budowę magazynów energii o dużej mocy – od 2 MW i pojemności co najmniej 4 MWh.

Obowiązek montażu magazynu energii przy instalacji fotowoltaicznej

Równolegle planowane jest utrzymanie programów skierowanych do gospodarstw domowych, w tym kolejnych edycji „Mojego Prądu”. Ich celem będzie nie tylko zwiększenie liczby instalacji PV, ale też zapewnienie, aby prosumenci mogli w większym stopniu zużywać energię na własne potrzeby, zamiast odprowadzać nadwyżki do sieci. W latach 2025–2026 priorytetem ma być poprawa autokonsumpcji, a więc wykorzystania wyprodukowanej energii w miejscu jej wytwarzania. Możliwe, że w nowych naborach utrzymany zostanie obowiązek montażu magazynu energii przy ubieganiu się o dotację na fotowoltaikę, co będzie motywować odbiorców programu do bardziej kompleksowych i efektywnych rozwiązań.

Od 2025 roku weszły w życie istotne zmiany w prawie budowlanym, które bezpośrednio dotyczą inwestorów planujących montaż magazynów energii w gospodarstwach domowych. Nowelizacja przewiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji magazynów o pojemności powyżej 20 kWh. To ograniczenie oznacza, że większe przydomowe systemy magazynowania energii będą wymagały formalnej procedury administracyjnej, która może być czasochłonna i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dotychczas mniejsze magazyny energii można było montować bez konieczności uzyskiwania takich zezwoleń.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli nad instalacjami, które mogą oddziaływać na lokalną sieć energetyczną oraz na bezpieczeństwo pożarowe i techniczne budynków. Oznacza to, że inwestorzy muszą przygotować odpowiednią dokumentację projektową oraz spełnić określone normy techniczne. Dla wielu właścicieli domów może to stanowić barierę, zwłaszcza dla tych, którzy planują rozbudowę istniejących systemów magazynowania energii. Z kolei osoby decydujące się na mniejsze magazyny lub na systemy poniżej progu 20 kWh nadal mogą liczyć na uproszczone procedury. Zmiany te podkreślają rosnącą rolę magazynów energii w strukturze energetycznej kraju oraz konieczność odpowiedniego nadzoru nad ich instalacją.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem magazynami energii, od 2026 roku wchodzą w życie nowe standardy techniczne oraz wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa tych urządzeń. Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności magazynów oraz ich kompatybilności z instalacjami fotowoltaicznymi i systemami zarządzania energią w domu. Oznacza to, że producenci i instalatorzy będą musieli stosować nowoczesne technologie, które zapewnią lepsze wykorzystanie zgromadzonej energii, dłuższą żywotność baterii oraz zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji, m.in. w zakresie ochrony przed pożarem czy uszkodzeniami mechanicznymi.

Co się zmieni w 2026 roku? Wyższe standardy techniczne i wymogi jakości

Wprowadzenie wyższych standardów technicznych będzie również wpływać na rozwój rynku i podniesienie świadomości użytkowników co do jakości urządzeń. Konsumenci będą mogli liczyć na bardziej precyzyjne informacje o parametrach magazynów energii, takich jak pojemność, liczba cykli ładowania, czy szybkość ładowania i rozładowania. Ponadto, w związku z wymaganiami nowych programów dotacyjnych, inwestorzy będą zobligowani do instalowania urządzeń spełniających określone normy, co może podnieść koszty początkowe inwestycji, ale za to zapewni lepszą wydajność i bezpieczeństwo systemu na dłuższą metę.

Inwestycja w magazyn energii jest szczególnie korzystna dla gospodarstw domowych, które posiadają własną instalację fotowoltaiczną i chcą maksymalizować wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby. Dzięki magazynom mogą znacznie ograniczyć pobór prądu z sieci, co przekłada się na niższe rachunki oraz większą niezależność energetyczną, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, gdy słońce nie dostarcza energii. Dodatkowo, gospodarstwa z nieregularnym zużyciem energii, np. domy z osobami pracującymi zdalnie lub z dużą ilością urządzeń elektrycznych, zyskują dzięki możliwości magazynowania nadwyżek produkcji i wykorzystywania ich w dogodnym momencie.

Z kolei mniej opłacalne może być inwestowanie w magazyny energii dla osób, które nie planują montażu fotowoltaiki lub zużywają energię niemal wyłącznie w ciągu dnia, kiedy produkcja prądu ze słońca jest największa. W takich przypadkach magazyn może pozostawać często nieużywany, co wydłuża zwrot z inwestycji.