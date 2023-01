Tak, w takiej sytuacji nauczyciel może ponieść odpowiedzialność, a jej rodzaj będzie zależeć od zakresu naruszenia. Zasadniczo złamanie tajemnicy rady pedagogicznej oraz ujawnianie informacji (w tym danych osobowych) może stanowić naruszenie godności zawodu oraz – jeśli ujawnione dane dotyczą prywatnych spraw uczniów – naruszenie podstawowych obowiązków dotyczących m.in. opieki nad uczniami. To zaś uzasadnia pociągnięcie nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie z art. 75 ust. 1 i art. 6 pkt 1 Karty nauczyciela (dalej: KN). Ewentualnie jeśli ujawnione informacje nie dotyczą ucznia, a dyrektor uważa ich ujawnienie za mniejsze naruszenie obowiązków, to może on rozważyć pociągnięcie nauczyciela do odpowiedzialności porządkowej zamiast dyscyplinarnej (art. 75 ust. 2 i ust. 2a KN).