Dziś przepisy covidowe przedłużają ważność takich dokumentów jak wizy krajowe, zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu czy tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca. Dzięki temu osoby, które na ich podstawie przebywają w Polsce, mają zapewniony legalny pobyt. Rząd jednak uznał, że regulacja ta jest już niepotrzebna z uwagi na zmianę sytuacji pandemicznej – mamy otwarty dostęp do urzędów państwowych czy lotnisk, więc chce on uchylić te przepisy. Oznacza to, że obcokrajowcy, którzy obecnie na ich mocy legalnie mieszkają w naszym kraju, będą musieli się udać do urzędów po nowe dokumenty, jeżeli chcą dalej przebywać w Polsce.