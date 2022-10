Podobnie jak we wcześniejszych edycjach programu, gmina będzie mogła sfinansować z dotacji (bez konieczności zapewniania wkładu własnego) koszty: wynagrodzenia asystenta – przy czym jego stawka nie będzie mogła przekroczyć 40 zł/godz. świadczonych usług – zakupu biletów komunikacji, przejazdu taksówką lub własnym samochodem, zakupu biletów na wydarzenia kulturalne, w których uczestniczy on z podopiecznym, a także wydatków na ubezpieczenie OC i NNW. Co istotne, osoba niepełnosprawna będzie miała prawo wskazać asystenta, ale z zastrzeżeniem, że nie może to być członek jej rodziny. Dopiero gdy tego nie zrobi, asystenta dobierze samorząd albo podmiot, któremu zleci on realizację tych usług.