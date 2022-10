ŚDS są ośrodkami wsparcia dziennego przeznaczonymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ich prowadzeniem zajmują się samorządy w ramach zadań zleconych przez rząd. Oznacza to, że koszt utrzymania tych placówek jest pokrywany z budżetu państwa . Zgodnie z art. 51c ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) wysokość dotacji przekazywanej przez wojewodę na jednego uczestnika zajęć wynosi nie mniej niż 250 proc. kryterium dochodowego dla osoby samotnej obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia pomocy społecznej. Obecnie jest to więc 1940 zł miesięcznie na jedną osobę. Problem w tym, że w 2022 r., z uwagi na rosnące ceny towarów i usług, jest to kwota niewystarczająca, a środowiskowe domy znalazły się w trudnej sytuacji.