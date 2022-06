Tymczasem resort rodziny proponuje przeniesienie obowiązku pozyskiwania, a także ponoszenia kosztów korzystania z oprogramowania na poszczególne instytucje należące do pomocy społecznej, w tym ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. To one zawierałyby umowy z wykonawcą, czyli firmą produkującą system. Jednocześnie w projekcie uwzględniono zmianę polegającą na dopisaniu do zadań zlecanych gminom i powiatom utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego służącego do sporządzania sprawozdawczości, a pieniądze na to zapewni budżet państwa