Co do zasady jest tak, że wydanie dokumentu potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną odbywa się na podstawie badania, po którym lekarz sporządza ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej jego uzyskaniem. Po wybuchu pandemii, gdy były wdrażane obostrzenia mające ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa, resort rodziny wydał jednak specjalne regulacje dotyczące działalności powiatowych zespołów. Są one określone w par. 2 wspomnianego rozporządzenia z 26 marca 2020 r. Zgodnie z nimi jeśli lekarz będący przewodniczącym składu orzekającego lub członkiem zespołu uzna, że zgromadzona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia potrzebnej do wydania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, może ją sporządzić bez badania osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu powiatowe zespoły mogły orzekać w trybie zaocznym.