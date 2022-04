Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie nowego aktu prawa miejscowego – planu ogólnego, uchwalanego obowiązkowo dla każdej gminy. Nie będzie on co prawda wiążący w zakresie m.in. procedur budowlanych, ale ma pomóc w prostszym i schematycznym określaniu sposobów i granic zagospodarowania przestrzeni. Dzięki nowemu dokumentowi gminy mają zyskać także większy wpływ na wyznaczanie obszarów uzupełniania zabudowy. Dodatkowo, na mocy nowelizacji ma powstać Rejestr Urbanistyczny, prowadzony w formule online (ruszy w 2026 r.). Dostęp do niego zyska każdy zainteresowany, co – zdaniem ministerstwa – przyczyni się zarówno do zwiększenia transparentności procesów inwestycyjnych, jak i ułatwi zebranie wszystkich rozrzuconych danych w jednym miejscu.