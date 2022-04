Ustawa z 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 684; dalej: specustawa ukraińska) w art. 55 wprowadziła pewne zmiany w zakresie oddziałów przygotowawczych. Rozszerzyła możliwość ich tworzenia i funkcjonowania w ramach oddziałów międzygminnych oraz uprościła procedurę przyjmowania do nich uczniów. Przy czym należy zaznaczyć, że forma międzygminnego oddziału przygotowawczego dotychczas w polskim prawie nie funkcjonowała, a więc nie mogła być wprowadzana przez samorządy . Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 762) przewidywały jedynie możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych w konkretnej szkole znajdującej się w konkretnej gminie. Istniała także możliwość – na wniosek rodzica i za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział przygotowawczy – umieszczenia ucznia w innej szkole, ale także oddziale przygotowawczym. I choć liczba uczniów z innych krajów objętych kształceniem w polskim systemie oświaty systematycznie rosła, to takie rozwiązanie wydawało się wystarczające. Potwierdza to raport NIK z 2020 r. pt. „Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców” [ramka 1].