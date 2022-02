Tak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z pojawiającymi się pytaniami o to, kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z nowej formy wsparcia. Rodzice, którzy nie są uprawnieni do wprowadzonego od początku br. rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), będą bowiem mogli od 1 kwietnia ubiegać się w ZUS o wynoszące maksymalnie 400 zł miesięcznie dofinansowanie na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, czyli tzw. żłobkowe. Chodzi głównie o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie, bo to na nie RKO nie przysługuje, a także o drugie i kolejne dzieci, które nie spełniają kryterium wieku do otrzymywania RKO (nie są między 12. a 35. miesiącem życia), ale przebywają w jednej z wspomnianych placówek opieki. O kwotę żłobkowego pomniejszona będzie opłata, jaka jest pobierana za korzystanie z ich usług, i trafi ona bezpośrednio do podmiotu prowadzącego żłobek.