Z danych Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wynika, że ponad 44 proc. wniosków o wymianę pieca dotyczy dofinansowania do zakupu gazowego kotła kondensacyjnego. Problem jest ogólnokrajowy. – Mieszkańcy zasygnalizowali nam pojawiające się trudności, co dodatkowo również potwierdziły doniesienia medialne – podkreśla Sabina Paciorek z wydziału ochrony powietrza z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (woj. małopolskie). – 2022 r. to ostatni rok na wymianę kotłów i pieców niespełniających przynajmniej normy klasy trzeciej. Stąd nasza petycja do władz o wsparcie inwestycji związanych z rozwojem sieci gazowej – dodaje. W województwach śląskim i podkarpackim uchwały antysmogowe zakazują używania kotłów węglowych eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej już od stycznia 2022 r. Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika, w piśmie kierowanym do szefa rządu zaznacza, że zakomunikowane w ostatnich dniach ograniczenia inwestycyjne PSG są zupełnie nieoczekiwaną przeszkodą w walce z niską emisją. – Powodują również duży problem wizerunkowy dla całej administracji publicznej, która w ostatnich latach zachęcała obywateli do podłączania budynków do sieci gazowej – dodaje.