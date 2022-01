Mieszkanie chronione to forma wsparcia skierowana przede wszystkim do osób niepełnosprawnych oraz opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości różne placówki, np. dom dziecka. W trakcie pobytu w mieszkaniu otrzymują pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz przygotowują się do samodzielnego życia. Szczegółowe wymogi dotyczące warunków lokalowo-sanitarnych oraz zakresu usług, jakie ma zapewniać mieszkanie chronione, określa rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 822).