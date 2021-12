Samorządy zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie mają wątpliwości dotyczące obowiązujących w programie zasad. Jedna z nich dotyczy tego, czy w module pierwszym możliwe jest sfinansowanie prac wykończeniowych w budynku, który został wybudowany przez gminę. MRiPS informuje, że nie jest to dopuszczalne. W takiej sytuacji można otrzymać dotacje jedynie na wyposażenie placówki „Senior+”. Inny samorząd zapytał o wykorzystanie pieniędzy na wykonanie podjazdu do budynku, w którym będzie miał siedzibę dom lub klub. Okazuje się, że jeśli przez pojęcie „podjazd” jest rozumiana droga dojazdowa do placówki, to taki koszt nie może być uznany za kwalifikowany (czyli taki, który jest finansowany z dotacji). Z pieniędzy programu można sfinansować jedynie podjazd będący rampą przy schodach. Samorządy nie są też pewne, czy koszty transportu seniorów do placówki podlegają dofinansowaniu. Resort tłumaczy, że dowiezienie uczestników zajęć jest pokrywane z ich własnych budżetów, chyba że koszty usług transportowych dotyczą planowanych wycieczek, np. do kina lub na basen, bo wtedy można na nie wydać pieniądze z dotacji.