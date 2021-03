– Dotychczas przyjmowało się, że POP-y to akty prawne o charakterze planistycznym, instrukcyjnym, adresowane do organów administracji publicznej, przede wszystkim do gmin – zaznacza Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold. Przykładowo w POP-ach były przepisy dotyczące obowiązku inwentaryzacji źródeł ogrzewania. Jednak gminy nie miały możliwości skutecznej egzekucji tego prawa od mieszkańców. Teraz to się ma zmienić.