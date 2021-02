Teraz jest tak, że za przyznanie kart dla rodziców oraz ich dzieci w wieku szkolnym lub studiujących samorządowi przysługuje 14,21 zł. Gdy zaś wniosek o wydanie dokumentu złożyli rodzice, którzy w przeszłości wychowali minimum troje dzieci (dziś już dorosłych), gmina otrzymuje 5,58 zł. To rozróżnienie zostanie zniwelowane, bo zgodnie z projektem stawka dotacji będzie jednolita. Co ważne, zostanie ona podniesiona z 14,21 zł do 17 zł. Pierwotnie projekt zakładał, że kwota przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi wyniesie 23 zł, ale na taką podwyżkę nie zgodziło się Ministerstwo Finansów

– Już od kilku lat występowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o podniesienie dotacji, bo była ona znacząco niedoszacowana. W naszym przypadku faktycznie ponoszone koszty na wydanie KDR są sześć razy wyższe od kwoty, którą otrzymujemy z budżetu państwa . Dlatego wzrost dotacji oceniamy pozytywnie, choć ta pierwsza propozycja podwyżki była bardziej adekwatna do wydatków – mówi Jan Żądło, dyrektor Krakowskiego Centrum Świadczeń.

Projekt zakłada podwyżkę dotacji również w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca przyznaniem kolejnego dokumentu lub gmina wydaje decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania KDR (z 2,86 zł do 4 zł), a także za wydanie duplikatu karty i domówienie drugiego rodzaju karty (tradycyjnej lub elektronicznej) – z 1,44 zł do 2 zł.

Kolejna ważna zmiana jest związana z tym, że karta w formie elektronicznej mKDR będzie dostępna w ramach aplikacji publicznej mObywatel. Co istotne, posiadacz plastikowego dokumentu, który nie ma jeszcze jej drugiej wersji, nie będzie musiał wnioskować o mKDR, bo jej pobranie będzie możliwe po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel. Ponadto tak jak do tej pory rodzice oraz ich małżonkowie będą mogli wyświetlać w niej karty pozostałych członków rodziny.

W projekcie znalazła się też zmiana polegająca na likwidacji nałożonego na gminy obowiązku sprawozdawczego w zakresie realizacji ustawy o KDR, a w stosunku do powiatów i samorządów wojewódzkich z realizacji własnych kart dla rodzin wielodzietnych. Teraz takie sprawozdania są składane w cyklu półrocznym. Nowe przepisy wreszcie dadzą ministrowi rodziny dostęp do danych z bazy PESEL o zgonach osób mających KDR. Trafią one potem do gmin, które będą mogły łatwiej i szybciej dezaktywować dokumenty wystawione na te osoby.

Druga część projektu, która odnosi się bezpośrednio do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przewiduje m.in. zmianę sposobu wyboru dziennego opiekuna. Obecnie nabór takich osób prowadzony jest przez samorządy w drodze ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Problem w tym, że taka procedura – co wskazywały same gminy – jest bardzo skomplikowana i czasochłonna. W efekcie zniechęca więc do rozwijania tej formy opieki nad dziećmi. Po zmianie przepisów samorządy będą mogły prowadzić nabór dziennych opiekunów tak jak innych pracowników samorządowych.