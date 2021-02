Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, podkreśla, że duże oczekiwania osób interesujących się nowym świadczeniem zostały rozbudzone przez pojawiające się w przestrzeni publicznej zapowiedzi, że będzie wynosić 1500 zł miesięcznie. W praktyce wygląda to jednak inaczej, bo przepisy specustawy covidowej mówią, że wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu nie może wynieść więcej niż 1500 zł. To zaś oznacza, że obydwa świadczenia razem nie mogą przekroczyć tej kwoty. Co więcej, dodatek plus dopłata nie mogą stanowić więcej niż 75 proc. czynszu. Dlatego ostateczna kwota wsparcia będzie zależeć również od tego, ile wynosi opłata za mieszkanie. I tak np., jeśli rodzina płaci 2000 zł czynszu i ma przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 zł, to uwzględniając fakt, że w jej przypadku 75 proc. czynszu stanowi 1500 zł, będzie miała przyznane 1200 zł. Jeśli zaś rodzina płaci za mieszkanie 1000 zł, to w tej sytuacji może maksymalnie otrzymać wsparcie do wysokości 750 zł i gdy dodatek mieszkaniowy przysługuje jej w kwocie 200 zł, to dopłata do czynszu wyniesie 550 zł.