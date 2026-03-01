Tak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 798), którą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W porównaniu do tej, która trafiła do niego w styczniu br., resort zdecydował się wprowadzić kilka zmian. Objęły one w szczególności przepisy związane z ustanowieniem dnia opiekuna małego dziecka, które będzie przypadać 4 kwietnia. Początkowo projekt ustawy przewidywał, że z tej okazji opiekunom zatrudnionym w żłobkach, klubach dziecięcych oraz punktach opieki dziennej będzie mógł być przyznany medal „zasłużony dla edukacji wczesnodziecięcej”, połączony z nagrodą finansową.

Medale miały być trzy – złoty, srebrny i brązowy, przyznawane odpowiednio przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, wojewodę oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dodatkowo rodzaj medalu miał być uzależniony od liczby lat pracy z małymi dziećmi (15 lat, 10 lat lub 5 lat). Z kolei przyznawana z medalem nagroda specjalna miała wynosić 8000 zł w przypadku złotego, 5000 zł dla opiekuna honorowanego srebrnym, a przy brązowym medalu jej wysokość miała określać uchwała rady gminy. Jednak w aktualnym projekcie ustawy nie ma przepisów dotyczących medali, zostały natomiast regulacje umożliwiające uzyskanie przez opiekunów gratyfikacji finansowej. Jednocześnie zostały one zmodyfikowane w taki sposób, że ich uzyskanie nie będzie powiązane z stażem pracy. Dodatkowo w projekcie wskazano, że maksymalna kwota nagrody przyznawanej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej będzie wynosić nie więcej niż dwukrotność najniższej pensji, przez wojewodę – półtorakrotność minimalnego wynagrodzenia, a przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zachowano zasadę, że jej wysokość będzie ustalona w uchwale radnych.

Legitymacja służbowa dla każdego opiekuna

Inna ważna zmiana, jaka została uwzględniona w nowej treści projektu, dotyczy legitymacji służbowej, jaką mają otrzymywać opiekunowie zatrudnieni w placówkach dla dzieci w wieku 0-3 lat, a której posiadanie będzie wymagane do tego, aby mogli oni korzystać z ustawowych 33 proc. zniżek na podróże koleją (to też będzie nowe uprawnienie dla tej grupy zawodowej, które wprowadzi nowelizacja ustawy). Wcześniej projekt zakładał, że legitymacja będzie miała wyłącznie formę elektroniczną wyświetlaną w ramach aplikacji mObywatel, a ulgi na bilety miały przysługiwać tylko opiekunom z polskim obywatelstwem. Natomiast teraz projekt przewiduje, że ulgowe przejazdy będą przysługiwać również opiekunom-obcokrajowcom, a osobom, które nie mają dostępu do mObywatela, legitymacja służbowa będzie wydawana w formie plastikowego dokumentu, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy (pozostałym na czas zatrudnienia).