Dziś gminy mają możliwość pobierania dwóch typów opłat od turystów: miejscowej lub uzdrowiskowej. Jednak jest to obwarowane pewnymi warunkami. Opłata miejscowa może być pobierana, gdy gmina spełnia łącznie trzy kryteria ustawowe: korzystnych właściwości klimatycznych; walorów krajobrazowych; warunków umożliwiających pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Z kolei opłata uzdrowiskowa dotyczy tylko gmin o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Skutek? Wiele miejscowości silnie obciążonych ruchem turystycznym nie może ich wprowadzić. Na przykład Kraków, który w 2024 r. odwiedziło 14,7 mln turystów.