Wprowadzenie takiego wymogu dla Centrum Usług Społecznych (CUS) wynika z projektu nowelizacji ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS (Dz.U. poz. 1818), który Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji i uzgodnień resortowych. Poza wspomnianą zmianą zakładającą obligatoryjność uchwalenia programu usług społecznych projekt ustawy przewiduje też szereg innych modyfikacji, w tym dotyczących struktury organizacyjnej centrum. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że w jej ramach funkcjonują zespół ds. organizacji usług społecznych, zespół ds. pomocy społecznej oraz stanowisko organizatora społeczności lokalnej. W projekcie zaproponowano zaś, aby w tym ostatnim przypadku również mógł działać zespół, a nie tylko jedna osoba.

Dodatkowo wykreślone zostaną regulacje, które wskazują, że częścią CUS nie może być placówka zapewniająca całodobowy pobyt. Chodzi tutaj np. o mieszkania treningowe lub wspomagane. Ponieważ takie jednostki są często elementem struktury ośrodka pomocy społecznej (OPS), skutkuje to tym, że nie mogą one przekształcić się w CUS. Zmiana przepisów zlikwiduje tę przeszkodę i w efekcie więcej gmin może być chętnych do uruchomienia CUS w miejsce OPS.

Kolejna zmiana, która znalazła się w projekcie, dotyczy osób zatrudnianych na stanowisku koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. Co do zasady, pracować na nim może tylko taka osoba, która ma kwalifikacje wymagane dla pracownika socjalnego. Nie może jednak korzystać z uprawnień pracowniczych, które mu przysługują. Dlatego projekt zakłada, że koordynator, do którego zadań należy rozpoznawanie indywidualnych potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych poza siedzibą centrum, tak jak pracownik socjalny będzie miał prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego – raz na dwa lata. Ponadto takiemu koordynatorowi będzie przyznany dodatek do pensji za pracę w terenie, w wysokości 400 zł miesięcznie.

Sześć miesięcy na szkolenie po rozpoczęciu pracy w centrum usług społecznych

Projekt zawiera też zmianę, która ma pozwolić na podjęcie pracy w nowo tworzonym CUS na stanowisku dyrektora, koordynatora indywidualnych planów, organizatora usług społecznych oraz organizatora społeczności lokalnej, osobie, która w chwili zatrudnienia nie skończyła przewidzianego dla nich szkolenia. Na odbycie takiego kursu będzie miała sześć miesięcy.

- Zaproponowane w projekcie przepisy są oczekiwane przez CUS i potrzebne do tego, aby mogły się rozwijać. Były one zresztą wcześniej konsultowane przez resort z przedstawicielami centrów i odpowiadają na zgłaszane przez nas problemy w codziennym funkcjonowaniu – mówi Małgorzata Łysik, dyrektor CUS w Milanówku.

Zmiany w ustawie o CUS mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.