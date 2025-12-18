Kwestia uprawnień do świadczenia wspierającego została poruszona w interpelacji nr 13060 złożonej przez posła Michała Kowalskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Informuje on o tym, że do jego biura zgłaszają się osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, którzy sygnalizują problemy z uzyskaniem świadczenia wspierającego. Dotyczą one sytuacji, w której osoba niepełnosprawna uczęszcza do dziennego ośrodka opieki, np. warsztatu terapii zajęciowej lub środowiskowego domu samopomocy.

W związku z tym poseł Michał Kowalski postanowił zapytać się resort rodziny, czy osoba niepełnosprawna, która uczestniczy w zajęciach w placówce dziennego pobytu zachowuje prawo do świadczenia wspierającego i czy planowane jest doprecyzowanie przepisów w tym zakresie lub wydanie wytycznych dla ZUS, jako organu zajmującego się przyznawaniem tego świadczenia, co pozwoli uniknąć rozbieżności interpretacyjnych w ich stosowaniu.

Nie ma świadczenia wspierającego gdy pobyt w placówce jest całodobowy

Odpowiedzi na interpelację udzielił Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej (11 grudnia br. został zastąpiony przez Maję Nowak). Wskazuje w niej na art. 5 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Zgodnie z tym przepisem świadczenie wspierające nie przysługuje, gdy osoba niepełnosprawna została umieszczona w:

domu pomocy społecznej

rodzinnym domu pomocy

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym

zakładzie opiekuńczo-leczniczym

placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku

zakładzie karnym

zakładzie poprawczym

areszcie śledczym

schronisku dla nieletnich

Ten przepis, nie może więc być podstawą do odmowy przyznania świadczenia wspierającego osobie niepełnosprawnej, która przebywa w dziennym ośrodku opieki, do których należy warsztat terapii zajęciowej.

Będzie zmiana przepisów po przeglądzie świadczenia wspierającego

Jednocześnie Łukasz Krasoń poinformował, że MRPiPS przeprowadziło przegląd stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Przegląd razem z rekomendowanymi przez resort zmianami został przekazany do Rady Ministrów, która 16 października br. przyjęła ten dokument. W oparciu o przegląd resort rodziny w najbliższym czasie ma podjąć prace nad opracowaniem propozycji konkretnych zmian w przepisach ustawy.