Wprowadzenie dodatkowych pytań do kwestionariusza wywiadu przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 893 ze zm.), który trafił do konsultacji. Modyfikacja treści wywiadu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, stanowi realizację zaleceń działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości zespołu ds. analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Opracowywane przez wspomniany zespół raporty zawierają rekomendacje zmian w przepisach kierowanych do poszczególnych resortów, które mają służyć zwiększeniu ochrony dziecka przed przemocą domową. Wśród tych zaleceń, których adresatem było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zespół postulował m.in. zmianę kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego i rozszerzenie diagnozy rodziny o sytuację dziecka i uwzględnienie jej w jego treści.

W związku z tym resort zaproponował uzupełnienie części I lit. C wywiadu – analiza warunków bytowych osoby lub rodziny. W jego punktach 4 i 5 znalazły się pytania o to, czy przemoc domowa może dotyczyć małoletniego oraz jak się zachowuje w czasie sprawdzania stanu jego bezpieczeństwa. Zostały one powtórzone również w części IV lit. A wywiadu, która jest wypełniana w celu jego aktualizacji.

Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego gdy osoba jest ubezwłasnowolniona

Ponadto zmiany obejmą też przepisy samego rozporządzenia. Jedna z nich dotyczy zasad przeprowadzania wywiadu u osób ubezwłasnowolnionych i sprowadza się do wprowadzenia rozróżnienia na osoby całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnione. W przypadku tych pierwszych wywiad ma być sporządzany z opiekunem prawnym, w miarę możliwości w obecności tej osoby i w miejscu jej przebywania. Natomiast, gdy wywiad będzie przeprowadzany z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, odbywać się to będzie w miejscu jej przebywania, a uzyskane w jego trakcie informacje będą musiały zostać skonsultowane z jej kuratorem.

Kolejna zmiana jest związana z art. 107 ust. 1a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm.), który wymienia inne świadczenia niż te z systemu pomocy społecznej, na potrzeby których może być przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. Chodzi tutaj o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z programu „Aktywny rodzic”. Obecne brzmienie przepisów rozporządzenia zakłada, że wywiad przeprowadza się z osobą deklarującą sprawowanie faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy – w jej obecności i miejscu jej pobytu. Po zmianie przepisów będzie to dotyczyć również pozostałych świadczeń wskazanych w art. 107 ust. 1a ustawy.