Nabór wniosków ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Tym razem wsparcie przewidziane jest na projekty dotyczące instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Wsparcie jest potrzebne, ponieważ od lat gminy mają problemy z osiąganiem wymaganych poziomów recyklingu odpadów.

Inwestycje w instalacje do przetwarzania odpadów

W najnowszym naborze FENX.01.04-IW.01-001/25 na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji do przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów, w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności odzysku, w tym recyklingu odpadów. Preferowane będą te, które finalnie zapewniają zagospodarowanie odpadów w procesach recyklingu materiałowego albo recyklingu organicznego bioodpadów.

"W celu zwiększenia osiąganego stopnia oraz jakości odzysku, w tym recyklingu, realizowane będą mogły być także instalacje do sortowania i mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnego zbierania. Uzyskane w ten sposób jednolite frakcje odpadów będą kierowane następnie do dalszych procesów zagospodarowania odpadów, w szczególności recyklingu, lub do wykorzystania w procesach produkcyjnych" – czytamy w opisie konkursu.

Do kiedy, kto i na jakie dofinansowanie gospodarki odpadami może liczyć

Nabór ruszył 1 grudnia br. i potrwa do 30 stycznia 2026 r. Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

"Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną finansowania projektów z poziomu krajowego i poziomu regionalnego do naboru mogą zostać zgłoszone inwestycje o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 12 mln zł" - wskazuje NFOŚiGW. Pomoc finansowa jest bezzwrotna i może wynieść do 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Pula środków to 160 mln zł.