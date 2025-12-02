ODPOWIEDŹ: W żłobku rodzice wnoszą opłatę obejmującą zarówno koszty produktów użytych do sporządzenia posiłków, jak i inne koszty uboczne z tym związane.

W analizie kluczowe są przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej: u.o.d.). Na uwagę zasługują w szczególności art. 22 oraz art. 23 u.o.d. Wynika z nich, że żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nich dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym.

Konieczna uchwała w sprawie opłaty za wyżywienie w żłobku

Z kolei w myśl art. 58 ust. 1 u.o.d. wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST), a także maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, ustalają – w drodze uchwały – odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Przepis obejmuje również opłatę, o której mowa w art. 12 ust. 3 u.o.d. (zgodnie z tym przepisem w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą).

Ważne Ustawodawca pozostawia więc organowi stanowiącemu JST pełną kompetencję do określenia wysokości opłaty za wyżywienie, bez wprowadzania ograniczeń zakresu kosztów, jakie mogą być tą opłatą objęte.

Warto również zaznaczyć, że opłaty za wyżywienie w żłobku stanowią niepodatkowe należności budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Charakter ten potwierdza orzecznictwo sądowe, w tym wyrok NSA z 17 czerwca 2021 r. (sygn. akt I FSK 1234/19), w którym sąd wskazał, że opłaty te są związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny.

Brak takiego przepisu, jak w prawie oświatowym

Przywołane przepisy są ogólne, co utrudnia ich bezpośrednią interpretację. Dlatego trzeba przeanalizować również regulacje zawarte w ustawie Prawo oświatowe (dalej: p.o.). Z art. 106 p.o. wynika m.in., że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Jednocześnie ustawodawca przesądził, że „do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej (…) nie wlicza się wynagrodzeń pracowników, składek na te wynagrodzenia ani kosztów utrzymania stołówki”.

Powyższy przepis jednoznacznie wyłącza z zakresu opłaty za wyżywienie koszty osobowe oraz koszty funkcjonowania kuchni i stołówki. Takiego wyłączenia nie przewidziano jednak w odniesieniu do opłat wnoszonych w żłobkach i klubach dziecięcych. Brak analogicznej regulacji prowadzi do wniosku, że zasada ograniczenia opłaty wyłącznie do „wsadu do kotła” obowiązuje wyłącznie w oświacie i nie znajduje zastosowania w systemie opieki nad dziećmi do lat 3.

Zdaniem RIO rodzice płacą nie tylko za produkty

W kontekście opisanego problemu pomocne będzie również stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 3 listopada 2025 r. (znak RIO.II.025–40/25). W piśmie tym RIO wskazała m.in., że w świetle art. 23 u.o.d. rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych. Przepis ten nie ogranicza zakresu opłaty wyłącznie do tzw. wsadu do kotła, czyli produktów użytych do sporządzania posiłków. Ustawa nie odsyła również do art. 106 ust. 4 p.o., zgodnie z którym do opłat za posiłki w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników, składek na te wynagrodzenia ani kosztów utrzymania stołówki.

W podsumowaniu RIO stwierdziła jednoznacznie, że rodzice dzieci uczęszczających do żłobka powinni ponosić opłatę obejmującą nie tylko koszt produktów spożywczych, ale także koszty utrzymania kuchni, w tym wynagrodzenia pracowników.

Stanowisko doktryny

W komentarzu do art. 23 u.o.d. (A. Jakubowski [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski, „Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Komentarz”, Warszawa 2014, art. 23) m.in. podano: „Podkreślić należy, że opłata za wyżywienie obejmuje nie tylko koszt produktów spożywczych (tzw. wsad do kotła), ale także koszty utrzymania kuchni, stołówki, w tym wynagrodzenia pracowników. Ustawodawca świadomie nie zdecydował się bowiem na wprowadzenie w ustawie przepisu odpowiadającego dyspozycji art. 14 ust. 6 w zw. z art. 67a ust. 4 u.s.o. (ustawy o systemie oświaty – red.) (…), a jego stosowanie na zasadach analogii nie jest dopuszczalne”. ©℗