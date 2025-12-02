Odpowiedź: Gmina musi wymagać od osób, które starają się o najem lokalu, aby złożyły deklarację o dochodach członków swojego gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy oraz oświadczenie o majątku członków gospodarstwa domowego. Nie ma znaczenia, że chodzi o przedłużenie już istniejących umów najmu. Przepisy nie przewidują odstępstwa od obowiązku złożenia powyższych dokumentów, a ogólne oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej nie może zastąpić wymaganej ustawą deklaracji.

Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej: u.o.p.l.) rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady te muszą określać w szczególności:

wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu,

warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub socjalnego,

warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu gminy oraz zamiany z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,

tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,

zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności,

zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b u.o.p.l. (czyli zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wymagane dokumenty

Choć gmina ma szeroką autonomię w kształtowaniu zasad wynajmu, ustawodawca nałożył obowiązek, który dotyczy każdej sytuacji ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu albo najmu socjalnego. Zgodnie z art. 21b ust. 1 u.o.p.l. osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu, podnajmu lub najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa: deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz oświadczeniu o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów. Dokumenty te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 21b ust. 5 u.o.p.l.).

Ważne Artykuł 21b ust. 6 u.o.p.l. stanowi natomiast, że gmina odmawia zawarcia umowy, jeżeli dokumenty te nie zostaną złożone. Przepisy te dotyczą każdego przypadku zawierania umowy najmu – także jej przedłużania.

Potwierdzenie w praktyce RIO

W wystąpieniu pokontrolnym z 10 października 2025 r. (znak RIO.I.6001–8/25) Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku potwierdziła, że:

brak egzekwowania deklaracji i oświadczeń przed zawarciem umowy najmu lokali komunalnych stanowi naruszenie art. 21b ust. 1 u.o.p.l.,

gmina ma obowiązek odmówić zawarcia umowy w przypadku ich niezłożenia (art. 21b ust. 6 u.o.p.l.). ©℗