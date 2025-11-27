Po tym, jak posłowie niespodziewanie ustalili próg, od którego umowy mają trafiać do Centralnego Rejestru Umów na poziomie 500 zł - senatorowie poszli o krok dalej. CRU ma też wystartować wcześniej.

Centralny Rejestr Umów bez progu 500 zł

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała, aby do Centralnego Rejestru Umów trafiały wszystkie umowy zawierane m.in. przez urzędy administracji rządowej i samorządowej. Jeszcze w ubiegłym tygodniu wydawało się, że próg wyniesie nawet 10 tys. zł - jak chciał rząd. Posłowie zdecydowali się jednak na jego zmniejszenie do 500 zł - co postulowały organizacje pozarządowe. Argumentowały, że przy progu 10 tys. zł większość umów zawieranych np. przez urzędy gmin, nie trafi do rejestru, co wypaczy ideę jawności życia publicznego.

W Sejmie padła zapowiedź, że senatorowie będą chcieli znieść próg - tak, aby do CRU trafiały wszystkie umowy. Tak też zdecydowali senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i przyjęli poprawkę, która zniosła próg 500 zł.

– Jeśli umowa ma być rejestrowana od 500 zł, to przecież można umówić się na 490 zł i wtedy nie będę już publikował. Jak zrobimy próg 300 zł, to będzie 290 zł – argumentował senator sprawozdawca Janusz Pęcherz (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) podczas II czytania.

Centralny Rejestr Umów trzy miesiące wcześniej i z przedmiotem umowy

Rząd chciał, aby obowiązek publikowania informacji o umowach wprowadzany był etapowo od 2027 r. Posłowie uznali jednak, że przepisy powinny zacząć obowiązywać dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych od 1 lipca 2026 r. Senatorowie przyspieszyli jeszcze ten termin i przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2026 r. - tak, aby wypróbować system przed 1 lipca 2026 r.

Podczas drugiego czytania w Senacie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedstawiono kolejną poprawkę. Chodziło o to, aby w CRU znalazł się konkretny przedmiot umowy, a nie tylko ogólny opis. Ustawa wróciła więc do komisji, w której senatorowie poparli dziś poprawkę.