Podstawą wdrożenia tego nowego programu będzie uchwała Rady Ministrów, której projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Co do zasady ma on łączyć dwa dotychczasowe programy „Senior+” oraz „Aktywni+”, które były realizowane w latach 2020–2025, oraz będzie uzupełniony o nowe elementy. Dzięki temu nowy program ma prezentować bardziej horyzontalne podejście do polityki senioralnej, z aktywną rolą samorządów i partnerów społecznych, a także uwzględniać różnorodny i lokalny charakter populacji osób starszych oraz ich potrzeb.

Założenia programu „Aktywni Seniorzy – ASY” przewidują, że będzie liczył pięć priorytetów. Pierwszy z nich ma wspierać projektowanie i tworzenie innowacyjnych koncepcji w zakresie polityki senioralnej o zasięgu ogólnokrajowym. Drugi priorytet będzie dotyczył edukacji starszych osób i obejmie działania na rzecz rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. Kolejny, trzeci priorytet zakłada wsparcie samoorganizowania się środowisk seniorów, po to aby zwiększać ich udział w życiu społecznym i pobudzać aktywność obywatelską. Czwarta część programu będzie się wiązać z integracją wewnątrzpokoleniową. W jego ramach mają być rozwijane różne formy aktywności osób starszych, takie jak np. wolontariat, aktywność fizyczna i zajęcia w obszarze kultury. Wreszcie ostatni, piąty priorytet będzie się skupiał na placówkach dziennego pobytu dla seniorów i umożliwiał uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania i wyposażenia istniejących domów i klubów „Senior+”. Nowością ma być oferowanie przez nie wsparcia służącego przeciwdziałaniu chorobom otępiennym.

Na nowy program zarezerwowanych zostało 610 mln zł, z tego w pierwszym roku jego obowiązywania, czyli 2026, do podziału będzie 100 mln zł. W 2027 r. kwota wzrośnie do 120 mln zł, a w 2028 i kolejnych latach wyniesie po 130 mln zł. O te środki w poszczególnych priorytetach będą się mogły ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku i rady seniorów. ©℗