Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, który został przyjęty przez rząd na dzisiejszym posiedzeniu. Zakłada on nowelizację przepisów ustawy z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym (Dz. U. poz. 1302), która ma na celu rozwiązanie problemu zgłaszanego przez samorządy, związanego z kosztami obsługi tego świadczenia.

Bon ciepłowniczy nie we wszystkich gminach

Co do zasady jest bowiem tak, że gminom na ich pokrycie przysługuje 3 proc. dotacji przeznaczonej na wypłatę bonów. Jednak w wielu samorządach bon nie zostanie w ogóle przyznany. Jest to spowodowane tym, że na ich terenie nie funkcjonuje system ciepłowniczy lub cena ciepła nie przekracza 170 zł za 1 GJ. Są to zaś dwa podstawowe warunki wypłaty tego świadczenia (trzecim jest kryterium dochodowe). Mimo to są mieszkańcy, którzy i tak składają wnioski o bon ciepłowniczy (są one przyjmowane od 3 listopada do 15 grudnia). Dla gmin oznacza to konieczność poniesienia wydatków na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji odmownych bez rekompensaty w formie środków na pokrycie kosztów obsługi.

W związku z tym Ministerstwo Energii przygotowało projekt zmian w ustawie o bonie, który ma spowodować, że obsługa tego świadczenia będzie dla gmin mniej kosztowna. Zgodnie z nim wójt, burmistrz prezydent miasta będzie zobowiązany niezwłocznie umieścić na stronie internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty informację, że na obszarze gminy nie ma ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne lub jego cena jest niższa od ustawowego limitu. Ponieważ składanie wniosków o bon na 2025 r. już trwa, przepisy projektu wskazują, że lokalni włodarze będą mieli siedem dni od dnia wejścia w życie ustawy (nastąpi to dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw) na realizację wspomnianego obowiązku informacyjnego.

Wniosek bez rozpoznania

Natomiast jeśli pomimo zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają mieszkańcom gminy otrzymanie bonu ciepłowniczego, będą osoby, które zdecydują się ubiegać o to świadczenie, to wtedy ich wnioski będą zostawione bez rozpoznania. Co ważne zgodnie z przepisami przejściowymi nowe regulacje będą miały zastosowanie również do wniosków, które zostały złożone i nie zostaną rozpatrzone do dnia podania przez gminę informacji o braku spełniania przesłanek.

Taki sam sposób postępowania z wnioskami będzie obowiązywał również w 2026 r., gdy zacznie się druga tura przyjmowania wniosków o bon ciepłowniczy, która potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia.