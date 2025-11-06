Do 15 grudnia można składać w gminach wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego na 2025 r., czyli specjalnego świadczenia, które ma rekompensować rodzinom o najniższych dochodach wzrost ceny ogrzewania domów i mieszkań. Co istotne bon ciepłowniczy jest skierowany do konkretnej grupy gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Niektóre rodziny mają jednak wątpliwości czy w ich przypadku ten warunek jest spełniony.

Ciepło systemowe jednym z warunków bonu

Ministerstwo Energii postanowiło więc odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania w tej kwestii. Jak wyjaśnia ciepło systemowe to ciepło dostarczane przez system ciepłowniczy eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne. Natomiast przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą obejmującą wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót ciepłem. Może ono obsługiwać zarówno budynki wielorodzinne jak i domy jednorodzinne, a ich mieszkańcy są uprawnieni do wnioskowania o bon ciepłowniczy – o ile spełniają pozostałe warunki jego uzyskania (kryterium dochodowe i jednoskładnikowa cena ciepła przekraczająca limit 170 zł za 1 GJ).

Jednocześnie to oznacza, że bon ciepłowniczy nie przysługuje mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej, która ma własny kocioł gazowy służący do ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Nie otrzymają go też gospodarstwa domowe, które mają indywidualne źródła ciepła, np. pompę ciepła czy kotły na drewno lub pellet.

Zaświadczenie do bonu ciepłowniczego

Ministerstwo Energii informuje też, że jednoskładnikowa cena ciepła, która jest kolejnym warunkiem, od którego spełnienia uzależnione jest uzyskanie bonu ciepłowniczego nie znajduje się w cenniku przedsiębiorstwa energetycznego dostarczającego ciepło. Jego kwotę przedsiębiorstwo oblicza dla każdej grupy taryfowej w każdym systemie ciepłowniczym, w ramach którego prowadzi sprzedaż ciepła i publikuje na swojej stronie internetowej. Wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła jest podawana na zaświadczeniu jakie osoba ubiegająca się o bon musi dołączyć do wniosku o jego przyznanie. A to zaświadczenie wyda jej spółdzielnia lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Inaczej jest w przypadku osób, które mają podpisane indywidualne umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostarczanie ciepła systemowego. One muszą sprawdzić na stronie internetowej tego podmiotu ile wynosi jednoskładnikowa cena ciepła i wpisać ją we wniosku.