Rządowi deregulatorzy chcą m.in. dać wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) 14 dni na wydanie opinii w sprawie zgodności zaproponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie zostanie wydana – będzie to traktowane jako brak zastrzeżeń i milczące załatwienie sprawy.

„W dużych jednostkach wniosków o podział nieruchomości może być taka liczba, że organ nie będzie w stanie rozpatrzeć wszystkich w wymaganym terminie do zaopiniowania. Może być to problematyczne, jeśli faktycznie część podziałów będzie sprzeczna z ustaleniami planów miejscowych” – ocenia Związek Powiatów Polskich w uwagach zgłoszonych do projektu. Samorządowcy proponują, aby lokalni włodarze na wydanie opinii mieli 30 dni.

Podobne zastrzeżenia ZPP ma do wyznaczenia organom podatkowym 60-dniowego terminu na rozpatrzenie wniosków o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (ma to dotyczyć stosunkowo niewielkich kwot). W ocenie samorządowców wprowadzenie milczącego załatwienia sprawy spowoduje znaczący wzrost takich wniosków, a już dziś organy podatkowe prowadzą setki tysięcy postępowań. Stąd też propozycja wydłużenia terminu do 90 dni.

Milczące załatwienie sprawy nie zawsze potrzebne?

Według powiatów niepotrzebne jest wprowadzenie instytucji milczącego załatwienia sprawy przy procedurze opiniowania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. A to dlatego, że organ ma do przeanalizowania rozbudowaną dokumentację, która dotyczy potencjalnej decyzji środowiskowej.

– W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dokumentacja nie jest zwykle tak bardzo rozbudowana. Przepis ma motywować organy współdziałające do sprawnego zajęcia stanowiska, co wobec długotrwałości postępowań należy ocenić pozytywnie – uważa natomiast Dagmara Czajka, radca prawny, ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska.

Samorządowcy chcieliby również wydłużenia z 60 do 90 dni terminu dla organu na wydanie samego postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. „Warto przypomnieć, że wniosek o wydanie decyzji środowiskowej jest obwarowany wieloma załącznikami, a stwierdzenie potrzeby oceny oddziaływania wymaga analizy kilkunastu różnych czynników” – zastrzega ZPP. Według Dagmary Czajki takie wydłużenie nie jest konieczne, ponieważ dziś organ ma 30 dni na wydanie postanowienia.

– Termin ten jest dłuższy niż pierwotnie przyjęty przez ustawodawcę za wystarczający do wydania tego postanowienia. Postępowania o wydanie decyzji środowiskowych są długotrwałe, więc działania mające na celu zwiększenie sprawności prowadzenia takich postępowań są konieczne – ocenia ekspertka. ©℗