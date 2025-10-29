Milcząca zgoda w 17 ustawach
Milczące załatwienie sprawy, zgodnie z art. 122a kodeksu postępowania administracyjnego, jest możliwe tylko wtedy, kiedy przewidują to przepisy szczególne. Według rządu takich przepisów jest zbyt mało i można zwiększyć zasięg dopuszczenia milczącego załatwienia sprawy w ramach deregulacji.
"Wprowadzenie instytucji milczącego załatwienia sprawy w szerszym zakresie sprawi, że decyzje będą podejmowane szybciej, a obywatele i przedsiębiorcy nie będą musieli czekać na formalne rozstrzygnięcie, jeżeli organ nie podejmie decyzji w określonym terminie. Strony postępowań administracyjnych zyskają jasność co do maksymalnego czasu trwania procedury, co pozwoli im skuteczniej planować swoje działania i inwestycje, a zatem prowadzić będzie do zwiększenia poziomu pewności prawnej i przewidywalności dla obywateli i przedsiębiorców" - przekonuje Rządowe Centrum Legislacji.
W tych ustawach zostanie wprowadzona milcząca zgoda
1) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);
2) ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344);
3) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82);
4) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.);
5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.);
6) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.);
7) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1539, z późn. zm.);
8) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292, z późn. zm.);
9) ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034, z późn. zm.);
10) ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.);
11) ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616);
12) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2025 r. poz. 611, z późn. zm.);
13) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.);
14) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, z późn. zm.);
15) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960);
16) ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644);
17) ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1111).
Milczące załatwienie sprawy w większej liczbie przypadków
Instytucja milczącej zgody ma zostać wprowadzona m.in.:
- przy procedurze wydawania opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy;
- w postępowaniach w sprawach wydawania zezwolenia na używanie pojazdu jako uprzywilejowanego przez jednostkę, jeżeli pojazd jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego;
- w przypadku podziału nieruchomości i braku opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w zakresie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- w sprawach wniosków o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dotyczących niedużych kwot;
- w przypadku wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wymagających uzgodnienia;
- w zakresie wpisu pojazdu zabytkowego do ewidencji zabytków;
- w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w przypadku imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej;
- przy przedłużeniu zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zostały one wydane na okres krótszy niż 10 lat, do maksymalnego okresu 10 lat od dnia wydania takiego zezwolenia;
- w sprawie wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną (w zakresie opinii kuratora);
- w przypadku postępowania dotyczącego przedłużenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
Pozytywne zmiany
Generalnie zmiany należy ocenić pozytywnie, ponieważ mogą faktycznie przyczynić się do uproszczenia tego skomplikowanego postępowania. Mówiąc o uproszczeniu mam w szczególności na myśli zmiany w zakresie ograniczenia do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania terminu na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Brak wydania postanowienia w tym terminie będzie prowadził do uznania, że nie zachodzi obowiązek przeprowadzenia takiej oceny, co w rezultacie pozwoli przejść do kolejnego etapu postępowania, czyli wydania decyzji.
Zaprojektowano też zmiany w ustawie o odpadach. Planowane zmiany mogą okazać się niewystarczające do uproszczenia postępowań dotyczących zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Projekt dotyczy wyłącznie przypadków, w których posiadacz odpadów uzyskał zezwolenie na czas krótszy niż 10 lat i składa wniosek wyłącznie o zmianę terminu obowiązywania zezwolenia. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku nie zostanie wydana decyzja o odmowie przedłużenia zezwolenia, to uznaje się, że zezwolenie zostało przedłużone do upływu 10 lat od dnia jego wydania. Uproszczenie w tym przypadku może być jednak iluzoryczne. Posiadacze odpadów zwykle od razu ubiegają się o wydanie zezwolenia na maksymalny czas, więc ilość spraw dotyczących wydłużenia terminu obowiązywania zezwoleń w praktyce nie jest aż tak znaczna.
Dagmara Czajka, radca prawny, ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska
Podstawa prawna
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco przekazany do konsultacji publicznych
