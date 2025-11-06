Zarząd Główny NSZZ Policjantów poinformował, że w związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości Komendant Główny Policji podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na nagrody dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji. Decyzja ta stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane przez NSZZ Policjantów w toku prowadzonych rozmów z kierownictwem formacji.

Wysokość nagród dla policjantów i pracowników cywilnych – zasady naliczania środków

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji, środki finansowe zostały naliczone w następujący sposób:

1 200 zł na etat – dla policjantów, z przeznaczeniem na nagrody zarówno dla funkcjonariuszy pełniących służbę z dodatkiem służbowym, jak i funkcyjnym;

– dla policjantów, z przeznaczeniem na nagrody zarówno dla funkcjonariuszy pełniących służbę z dodatkiem służbowym, jak i funkcyjnym; 1 000 zł na etat – dla pracowników Policji, obejmujących stanowiska wykonawcze oraz kierownicze.

Środki te zostaną przekazane do jednostek organizacyjnych Policji w celu dokonania podziału i wypłaty w dniach od 12 do 14 listopada 2025 r.

Rola NSZZ Policjantów w pozyskaniu dodatkowych funduszy – skuteczna współpraca z kierownictwem Policji

Zarząd Główny NSZZ Policjantów podkreśla, że decyzja o przekazaniu dodatkowych środków finansowych jest efektem konsekwentnych działań związku oraz intensywnej współpracy z kierownictwem Policji w ostatnich tygodniach. Organizacja związkowa wskazuje, że to właśnie dzięki zaangażowaniu jej przedstawicieli udało się doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie nagród.

Podział środków w garnizonach – NSZZ Policjantów jako jedyny reprezentatywny związek zawodowy w Policji

NSZZ Policjantów poinformował, że jako jedyna reprezentatywna organizacja związkowa w Policji, przystąpił już do realizacji podziału środków w poszczególnych garnizonach. Proces ten ma na celu zapewnienie sprawnego i transparentnego przekazania nagród zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom cywilnym.

Podziękowania dla członków i przedstawicieli terenowych – znaczenie działań oddolnych

W komunikacie NSZZ Policjantów wyrażono podziękowania dla członków związku oraz przedstawicieli terenowych za ich aktywne uczestnictwo w rozmowach i działaniach organizacyjnych. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było szybkie wdrożenie procedur umożliwiających wypłatę nagród w terminie, co stanowi istotny element motywacyjny dla osób zatrudnionych w Policji.