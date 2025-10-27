W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący zmian w zasadach wynagradzania pracowników samorządowych (nr projektu RD245). Dokument przewiduje podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że proponowane podwyżki – średnio na poziomie 3% w poszczególnych grupach stanowisk samorządowych – mają realnie poprawić sytuację płacową w samorządach i zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia w sektorze publicznym. Według resortu to niezbędny warunek sprawnego działania jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2026 r.

Kluczowym elementem regulującym te zmiany jest kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a tego projektu, kwota bazowa wzrośnie o 3%, osiągając poziom 1 935,26 zł (dotychczasowa kwota to 1 878,89 zł). Ten wzrost ma bezpośrednie przełożenie na maksymalny pułap zarobków.

Podwyżki w samorządach 2026: wójt, prezydent miasta

W konsekwencji, limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru wzrośnie do 21 674,91 zł. Ten pułap jest ściśle powiązany z regulacją ustawową: na mocy art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, łączne wynagrodzenie wraz z dodatkiem specjalnym nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2026 r. wyniesie 21 674,91 zł.

Dla przypomnienia, lokalni włodarze – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast – otrzymują regularne uposażenia jako pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie wyboru. Ta sama klasyfikacja dotyczy również starostów oraz marszałków województw. Należy zaznaczyć, że ustalanie wysokości ich wynagrodzenia jest zależne od kryterium demograficznego, tj. liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego.

Minimum i maksimum zarobków wójta w 2026 r.

Zgodnie z ustawą regulującą wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, minimalne miesięczne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla ich stanowiska. Ponieważ w 2026 roku maksymalny limit wynagrodzenia, wliczając wszystkie składniki, wzrośnie do 21 674,91 zł, minimalna pensja tych włodarzy nie będzie mogła być niższa niż 17 339,93 zł. Należy pamiętać, że wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości gminy oraz liczby jej mieszkańców – wójtowie z większych miejscowości mają możliwość otrzymywania wyższych pensji.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w 2026 r.

Projekt rozporządzenia regulującego kwestie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przewiduje podwyższenie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Resort pracy proponuje, aby minimalne wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania wyniosło 4806 zł, co jest równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Ponadto, planowany wzrost minimalnych kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania wyniesie około 3%, co jest zgodne ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej przewidywanym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

Diety radnych gmin w 2026 roku: nowe limity

Osoby sprawujące mandat radnego na poziomie gminy, powiatu lub województwa nie otrzymują regularnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Mają jednak prawo do otrzymywania diet za aktywne uczestnictwo w pracach rady.

Maksymalna miesięczna kwota diet, jaką radny może otrzymać, nie może przekroczyć 2,4-krotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na rok 2026 kwota bazowa została ustalona na poziomie 1935,26 zł.

Oznacza to, że najwyższa możliwa kwota diet, jaką radny może otrzymać w 2026 roku, nie może przekroczyć 4644,62 zł. Wartość ta stanowi maksymalny pułap i dotyczy gmin o największej liczbie mieszkańców.

Zgodnie z planowanymi limitami na rok 2026, maksymalne stawki diet dla radnych są różnicowane w zależności od wielkości gminy:

W przypadku gmin liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców, maksymalna stawka diety, jaką radny może otrzymać, wynosi pełną 2,4-krotność kwoty bazowej, co przekłada się na 4644,62 zł.

Dla radnych w gminach liczących od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, miesięczny limit diety nie może przekroczyć 75% maksymalnej stawki, co oznacza kwotę 3483,47 zł.

Natomiast w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 15 tysięcy, radni mogą otrzymywać diety, których łączna wysokość w skali miesiąca nie może przekroczyć 50% maksymalnej stawki, co ustala limit na poziomie 2322,31 zł.

Wejście w życie

Projektowane regulacje mają zastosowanie do wynagrodzeń i dodatków należnych od dnia 1 stycznia 2026 roku. W celu zapewnienia odpowiedniego okresu na wdrożenie zmian, projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.