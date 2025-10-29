Z praktyki wynika, że dość często wojewodowie stwierdzają nieważność uchwał rady albo zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z tego powodu, że nie zostały one opublikowane w dzienniku urzędowym województwa.

Okazuje się, że samorządy nie zawsze potrafią ocenić, czy uchwała rady podlega publikacji, a kiedy nie ma takiego obowiązku.

Ustawowy obowiązek ogłoszenia aktów w dzienniku urzędowym

Z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dalej: u.o.a.n.) wynika, że w dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.

Regulacja ta nie jest jednak oczywista. Jak bowiem zauważył wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 18 października 2024 r. (nr NK-II.4131.190.2024.AB), „z samego faktu podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie można jeszcze wywodzić, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Jedynie charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów mają przesądzające znaczenie dla kwalifikacji danego aktu, jako aktu prawa miejscowego. Innymi słowy, jeżeli akt prawotwórczy (uchwała rady gminy) zawiera co najmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego”.

Próby zdefiniowania aktu prawa miejscowego

Jak zatem rozumieć pojęcie „akt prawa miejscowego”? Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 23 maja 2018 r. (sygn. akt IV SA/Po 245/18) „Choć brak jest ustawowej definicji aktu prawa miejscowego, to powszechnie przyjmuje się, że taki charakter mają akty normatywne, w których ujęto normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym”.

Sąd wyjaśnił ponadto, że:

normatywny charakter aktu – oznacza, że zawiera on wypowiedzi skierowane do adresatów w celu wskazania określonego sposobu zachowania się w postaci nakazu, zakazu lub uprawnienia;

– oznacza, że zawiera on wypowiedzi skierowane do adresatów w celu wskazania określonego sposobu zachowania się w postaci nakazu, zakazu lub uprawnienia; generalny charakter aktu – wyraża się tym, że normy zawarte w nim definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie poprzez ich wymienienie z nazwy;

– wyraża się tym, że normy zawarte w nim definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie poprzez ich wymienienie z nazwy; abstrakcyjność normy – oznacza, że nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji.

„Akty odnosić się zatem mają do zachowań powtarzalnych, nie mogą zaś zrealizować się w wyniku jednorazowego zastosowania. Akty prawa miejscowego skierowane są do podmiotów (adresatów) występujących poza organami administracji, a będące źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji publicznych i prywatnych, przedsiębiorców)” – wskazał WSA.

Rozbieżności w orzecznictwie

W praktyce jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana: organy nadzoru i orzecznictwo nie zawsze są konsekwentne. Na przykład wcześniej uchwały w sprawie diet radnych nie musiały być publikowane (istniało rozbieżne orzecznictwo w tej sprawie), obecnie sądy już nie mają wątpliwości, że takie uchwały stanowią akt prawa miejscowego i należy je publikować.

Pogląd zgodny z dominującą obecnie linią orzeczniczą wyraził stosunkowo jasno WSA w Poznaniu w wyroku z 17 kwietnia 2024 r. (sygn. akt IV SA/Po 140/24). Sąd stwierdził, że: „Tego rodzaju aktem jest uchwała w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych jednostki samorządu terytorialnego, w tym uchwała dotycząca radnych gminnych. Przedmiotowa uchwała zawiera normy abstrakcyjne, ponieważ odnosi się do zasad ustalania i wysokości diet dla radnych, które to należności mają charakter powtarzalny, odnosząc się do zbioru obejmującego wszystkich radnych Miasta Poznania. Regulacje zawarte w tej uchwale nie dotyczą więc konkretnego, pojedynczego zdarzenia. Przepisy te mają charakter generalny, gdyż ich adresatem nie jest konkretna osoba, ale każda osoba, która pełni funkcję radnego. Adresaci uchwały zostali określeni zatem poprzez wskazanie pewnej ich kategorii, nie zaś w sposób zindywidualizowany. Wprawdzie krąg adresatów tej uchwały nie jest zbyt liczny, jednak poprzez określenie go wspólną cechą, jaką jest pełnienie funkcji radnego, przepisy te mają charakter generalny i abstrakcyjny”.

Zarządzenia wójta

Sądy w swoich orzeczeniach podkreślają, że niektóre zarządzenia organu wykonawczego mają cechy aktu prawa miejscowego i dlatego muszą być publikowane.

Warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 stycznia 2021 r. (sygn. akt I GSK 1533/20), który jest często przywoływany przez inne sądy. NSA wskazał w nim wyraźnie, że: „zarządzenie burmistrza w sprawie cen za usługi pogrzebowe jest aktem normatywnym. Zawiera normy prawne określające obowiązek uiszczania opłat. Ma charakter generalny, bo dotyczy wszystkich, oraz abstrakcyjny, ponieważ reguluje powtarzalne czynności – takie jak pochowanie zwłok, udostępnienie miejsc grzebalnych czy wjazd na teren cmentarza. Spełnia więc cechy aktu prawa miejscowego”.

Podobne stanowisko zajął WSA w Łodzi w wyroku z 6 września 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 466/23). Sprawa dotyczyła opłat dla grup zorganizowanych za korzystanie z boisk typu Orlik, zarządzanych przez szkoły i placówki miejskie. Sąd stwierdził, że: „Zaskarżone zarządzenie, wydane na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, jest aktem prawa miejscowego”. Jednocześnie sąd zauważył, że w orzecznictwie i doktrynie istnieją dwa przeciwstawne stanowiska w tej kwestii. Pierwsze z nich uznaje takie zarządzenia jedynie za akty kierownictwa wewnętrznego, skierowane do jednostek podległych, a nie do obywateli. Sąd w Łodzi nie podzielił tego poglądu. Za stanowiskiem drugim opowiedział się WSA w Kielcach w wyroku z 4 października 2022 r., (sygn. akt II SA/Ke 186/22). Za nieprawidłowe uznał działanie burmistrza, który „wydając zarządzenie dotyczące zasad użytkowania dróg wewnętrznych należących do gminy (...) nie wydał zarządzenia w zakresie obowiązku jego publikacji we właściwym dzienniku urzędowym”.

Odpowiedni termin

Wojewoda świętokrzyski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 1 października 2024 r., (nr PNK.I.4130.182.2024) wskazał, że „przy określaniu wysokości należnej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rada jest zobligowana do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów określających sposób i termin wejścia w życie aktów normatywnych, w tym także wskazanych wyżej przepisów art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych”.

Skutki zaniechania

NSA w orzecznictwie podkreśla, że nieopublikowanie aktu prawa miejscowego ma poważne skutki.

Przykładowo w wyroku z 16 lipca 2024 r. (sygn. akt III OSK 62/23) NSA stwierdził: „Brak publikacji uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego powoduje, że uchwała ta nie może wejść w życie. Jest to istotne naruszenie prawa, które prowadzi do stwierdzenia jej nieważności w całości. Prawidłowe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie. Akt normatywny, który nie został opublikowany zgodnie z obowiązującą procedurą w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie może wiązać adresatów zawartych w nim norm prawnych i nie wywołuje skutków prawnych. Dotyczy to całego zakresu normatywnego tego aktu”.

Dlatego nie ma miejsca na pomyłkę: decyzję o publikacji lub jej zaniechaniu trzeba podjąć od razu i prawidłowo.

Z jakim wyprzedzeniem

Z utrwalonej praktyki wynika, że akty prawne należy ogłaszać z zachowaniem 14-dniowego terminu. Wynika to z art. 4 ust. 1 u.o.a.n.

Zgodnie z orzecznictwem, w szczególności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 16 września 2003 r. (sygn. akt K 55/02), przepis ten uzupełnia art. 88 ust. 2 Konstytucji RP. Publikację aktów prawnych należy traktować jako element vacatio legis, czyli okres między ogłoszeniem a wejściem w życie aktu. Brak takiej publikacji oznacza naruszenie przepisów konstytucji.

Z kolei art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych przewiduje tylko dwa wyjątki, które muszą wystąpić łącznie, aby możliwe było skrócenie tego terminu:

musi istnieć ważny interes państwa,

skrócenie terminu nie może naruszać zasad demokratycznego państwa prawa.

WSA w Gliwicach w wyroku z 8 stycznia 2025 r., (sygn. akt I SA/Gl 1025/24) wskazywał, że „Odstępstwa od tej reguły polegające na skróceniu okresu pomiędzy publikacją aktu normatywnego a jego wejściem w życie, w trybie art. 4 ust. 2 ustawy, mogą być powodowane niebudzącą wątpliwości potrzebą ochrony innych wartości konstytucyjnych (np. życia i zdrowia ludzkiego jak to działo się w nieodległym czasie pandemii SARS-Cov19)”.

Wyjątki

W niektórych sytuacjach sądy dopuszczały krótszy okres vacatio legis, a nawet działanie prawa wstecz (retroaktywność). Przykładem jest wyrok WSA we Wrocławiu z 4 sierpnia 2009 r. (sygn. akt IV SA/Wr 2/09). Sąd badał legalność uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Zastrzeżenia dotyczyły zbyt krótkiego okresu między publikacją a wejściem w życie uchwały.

WSA w kwestii przesłanki z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych stwierdził, że: „Ocena istnienia tych przesłanek w tej sprawie nie stanowi istotnego naruszenia prawa, choćby z uwagi na zakres regulacji. Uchwała dotyczyła wsparcia dzieci z najuboższych rodzin i poprawy ich sytuacji w zakresie edukacji, wykształcenia i wyżywienia. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie sprzeciwiają się temu, by takie przepisy obowiązywały od dnia wejścia w życie ustawy, która przewiduje stosowanie pewnych ulg. Pomoc najuboższym dzieciom w zakresie ich podstawowych potrzeb egzystencjalnych i dochodowych to również ważny interes państwa”.

Mimo to należy zawsze pamiętać, że: „wejście w życie aktu powszechnie obowiązującego w terminie krótszym niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest absolutnym wyjątkiem” (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 16 października 2024 r., nr PN-N.4131.5.1.2024.FZ). ©℗

Ramka 1

Przykłady z praktyki Nie trzeba publikować: ► Uchwały w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do rady gminy – tak ocenił wojewoda kujawsko-pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 24 stycznia 2025 r. (nr WNK.IV.4131.5.2025). ► Uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi – tak uznał wojewoda wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 11 czerwca 2025 r. (nr NP-II.4131.1.142.2025.6). Stwierdził: „W szczególności nie stanowi ona aktu prawa miejscowego ani też aktu, który na mocy przepisów szczególnych podlegałby publikacji, a tylko takie kategorie uchwał podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym”. ► Uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu gminy – tak rozstrzygnął WSA w Olsztynie w wyroku z 4 kwietnia 2024 r. (sygn. akt II SA/Ol 38/24). Prokurator w sprawie konsekwentnie podnosił, że zaskarżona uchwała powinna być opublikowana, zaś w ocenie WSA uchwała ta nie może zostać uznana za akt prawa miejscowego. WSA wskazywał, że „Uchwalony przez Radę Miasta Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży nie zawiera żadnej normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym oraz nie nakłada praw i obowiązków na wspólnotę samorządową. Przedmiotowy program jest aktem prawnym skierowanym do wewnętrznej struktury organizacyjnej gminy. Jego treść koncentruje się na kwestiach wyznaczenia celów i prognozie przyszłych działań oraz na wskazaniu podmiotów realizujących przedmiotowy program. Program ma charakter jedynie wewnętrzny, gdyż jego adresatami są podmioty wewnętrzne, usytuowane w ramach struktury administracji publicznej”. ► Uchwały w sprawie zmiany statutu gminnego ośrodka pomocy – tak uznał wojewoda kujawsko-pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 11 lipca 2024 r. (nr 46/2024). W ocenie wojewody „statut ma charakter tylko organizacyjny i odtwórczy (powiela ustawowe zadania ośrodka pomocy społecznej). Z uwagi na ustawowy obowiązek funkcjonowania takiej jednostki, uchwała o nadaniu statutu GOPS ma jedynie charakter porządkujący (formalny)”. ©℗

Ramka 2

Z orzecznictwa ► NSA w wyroku z 29 listopada 2016 r., (sygn. akt II OSK 507/15) stwierdził: „O tym, czy uchwała rady gminy jest aktem prawa miejscowego, decyduje jego treść. Dla takiej kwalifikacji nie jest ważne, jak w praktyce dana uchwała jest wykonywana; wystarczające jest, że wkracza w materię uregulowaną ustawami”. ► WSA w Gdańskuw wyroku z 6 czerwca 2024 r. (sygn. akt III SA/Gd 651/23) wyjaśnił: „Normatywny charakter aktu oznacza, że zawiera on wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien sposób zachowania się, przybierający postać nakazu, zakazu lub uprawnienia. Charakter generalny oznacza, że normy zawarte w akcie definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie poprzez ich wymienienie z nazwy. Natomiast abstrakcyjność normy wyraża się w tym, że nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie w jednej konkretnej sytuacji. Akty te muszą dotyczyć zachowań powtarzalnych, nie mogą konsumować się przez jednorazowe zastosowanie. Akty prawa miejscowego skierowane są do podmiotów (adresatów) pozostających poza strukturą administracji. Dla kwalifikacji danej uchwały jako aktu prawa miejscowego decydujące znaczenie ma charakter norm prawnych i ich oddziaływanie na sytuację prawną adresatów”. ► NSA w wyroku z 26 marca 2024 r., (sygn. akt III OSK 3629/21) podkreślił: „Uchwała w sprawie przyjęcia statutu powiatowemu centrum pomocy rodzinie (...) jest aktem prawa miejscowego. Należy jeszcze raz podkreślić, że adresatami przepisów ujętych w spornym Statucie nie są wyłącznie podmioty wewnętrzne, lecz również mieszkańcy powiatu. (...) uchwała określa sposób wykonywania zadań przez tę jednostkę na rzecz społeczności lokalnej, jak też kompetencje do wydawania indywidualnych aktów. Niewątpliwie (...) zawiera więc normy o charakterze generalnym, zewnętrznym, mające wpływ nie tylko na sytuację prawną PCPR, lecz również nieograniczonej liczby podmiotów, do których adresowane są usługi świadczone przez to Centrum. Nie ma zatem (...) wyłącznie charakteru wewnętrznego, ponieważ przepisy wydawane w tej sferze tworzą obowiązki prawne i przyznają uprawnienia nie tylko w stosunku do podmiotów, które organizacyjnie lub służbowo są podporządkowane organowi wydającemu dany akt'. ©℗