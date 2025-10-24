Plan ogólny gminy Sławków unieważniony przez strefy planistyczne
Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 22 października br. stwierdził nieważność planu ogólnego gminy Sławków. W uzasadnieniu czytamy, że strefy planistyczne o oznaczeniach: 35SJ, 66SJ, 91SJ zostały wyznaczone w sposób naruszający art. 13d ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp).
"Ponieważ obliczona w Uzasadnieniu suma chłonności terenów niezabudowanych w strefach z zabudową mieszkaniową w gminie Sławków, jest większa niż 130% wartości zapotrzebowania, stosownie do zasady wyrażonej w art. 13d ust. 3 upzp Gmina sporządzając plan ogólny nie mogła wyznaczyć stref wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową wykraczających poza obszary, dla których w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej, obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary z istniejącą zabudową o funkcji mieszkaniowej – czyli obszary, o których mowa w art. 13d ust. 1 upzp. Natomiast z analizy wyznaczonych w planie ogólnym stref planistycznych wynika, że strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną o oznaczeniach: 35SJ, 66SJ, 91SJ obejmują częściowo tereny, które nie spełniają przesłanek położenia w obszarach wskazanych w art. 13d pkt 1 upzp" - wskazał wojewoda śląski.
Jak tłumaczy wojewoda śląski, skoro suma chłonności terenów niezabudowanych w strefach z zabudową mieszkaniową i zagrodową w całej gminie, w wyniku przeniesienia ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest większa niż 130% (448%) wartości zapotrzebowania, to nie ma możliwości wyznaczenia nowych stref z zabudową mieszkaniową lub zagrodową. Chyba, że zostałyby wyznaczone na obszarach uzupełnienia zabudowy lub w obszarach z istniejącą zabudową. Strefy: 35SJ, 66SJ, 91SJ obejmują częściowo tereny, które jednak tych warunków nie spełniają.
"Złamano wszystkie zasady wyznaczania stref planistycznych z zabudową mieszkaniową, czym naruszono art. 13d ust. 1 i 3 upzp" - podkreśla wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym.
Udział powierzchni biologicznie czynnej w planie ogólnym gminy Sławków
Według wojewody śląskiego w planie ogólnym gminy Sławków błędnie określono również wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.
"W charakterystyce stref planistycznych o oznaczeniach: 35SJ, 36SJ, 53SJ, ustalono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 20%, natomiast w charakterystyce stref planistycznych o oznaczeniach: 61SJ, 8SU, ustalono ten wskaźnik na poziomie 10%. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia p.p.o.g. dla strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefy usługowej wskaźnik ten powinien być ustalony na minimalnym poziomie 30%" - wskazał wojewoda.
Wcześniej Wojewoda Śląski stwierdził nieważność dwóch planów ogólnych - Pyskowic i Jejkowic. Jak na razie plany ogólne przyjęły tylko cztery gminy w Polsce. Termin upływa 30 czerwca 2026 r.
Gminy mają problem z planami ogólnymi
Kolejny przypadek unieważnienia planu ogólnego pokazuje, że gminy wciąż mają trudności ze stosowaniem przepisów. Powtórzyło się naruszenie dotyczące nieprawidłowego określenia minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Być może problem ten rozwiąże planowana nowelizacja ustawy. Nowym naruszeniem jest wyznaczenie stref z zabudową mieszkaniową na terenach niespełniających żadnej z przesłanek z art. 13d ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To już trzecie unieważnienie planu ogólnego, które jest sygnałem, że gminy zmagają się zarówno z presją czasu jak i z trudnościami w stosowaniu przepisów.
Sebastian Witek, naczelnik Wydziału Architektury w Urząd Miasta Rybnika