Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 22 października br. stwierdził nieważność planu ogólnego gminy Sławków. W uzasadnieniu czytamy, że strefy planistyczne o oznaczeniach: 35SJ, 66SJ, 91SJ zostały wyznaczone w sposób naruszający art. 13d ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp).

"Ponieważ obliczona w Uzasadnieniu suma chłonności terenów niezabudowanych w strefach z zabudową mieszkaniową w gminie Sławków, jest większa niż 130% wartości zapotrzebowania, stosownie do zasady wyrażonej w art. 13d ust. 3 upzp Gmina sporządzając plan ogólny nie mogła wyznaczyć stref wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową wykraczających poza obszary, dla których w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej, obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary z istniejącą zabudową o funkcji mieszkaniowej – czyli obszary, o których mowa w art. 13d ust. 1 upzp. Natomiast z analizy wyznaczonych w planie ogólnym stref planistycznych wynika, że strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną o oznaczeniach: 35SJ, 66SJ, 91SJ obejmują częściowo tereny, które nie spełniają przesłanek położenia w obszarach wskazanych w art. 13d pkt 1 upzp" - wskazał wojewoda śląski.

Jak tłumaczy wojewoda śląski, skoro suma chłonności terenów niezabudowanych w strefach z zabudową mieszkaniową i zagrodową w całej gminie, w wyniku przeniesienia ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest większa niż 130% (448%) wartości zapotrzebowania, to nie ma możliwości wyznaczenia nowych stref z zabudową mieszkaniową lub zagrodową. Chyba, że zostałyby wyznaczone na obszarach uzupełnienia zabudowy lub w obszarach z istniejącą zabudową. Strefy: 35SJ, 66SJ, 91SJ obejmują częściowo tereny, które jednak tych warunków nie spełniają.

"Złamano wszystkie zasady wyznaczania stref planistycznych z zabudową mieszkaniową, czym naruszono art. 13d ust. 1 i 3 upzp" - podkreśla wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Udział powierzchni biologicznie czynnej w planie ogólnym gminy Sławków

Według wojewody śląskiego w planie ogólnym gminy Sławków błędnie określono również wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

"W charakterystyce stref planistycznych o oznaczeniach: 35SJ, 36SJ, 53SJ, ustalono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 20%, natomiast w charakterystyce stref planistycznych o oznaczeniach: 61SJ, 8SU, ustalono ten wskaźnik na poziomie 10%. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia p.p.o.g. dla strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefy usługowej wskaźnik ten powinien być ustalony na minimalnym poziomie 30%" - wskazał wojewoda.

Wcześniej Wojewoda Śląski stwierdził nieważność dwóch planów ogólnych - Pyskowic i Jejkowic. Jak na razie plany ogólne przyjęły tylko cztery gminy w Polsce. Termin upływa 30 czerwca 2026 r.

