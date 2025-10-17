Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują, że dostawcy wody, np. spółki wodociągowe, będą musieli dokonywać oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia w wodę. Co sześć lat trzeba będzie przeprowadzić przegląd ocen ryzyka i ewentualnie je zaktualizować. Sprawdzane będą też wewnętrzne systemy wodociągowe. Dzięki zmianie przepisów konsumenci mają otrzymywać informacje m.in. o jakości dostarczanej im wody. Nowe obowiązki czekają też lokalnych włodarzy, którzy mają walczyć ze zjawiskiem braku dostępu do wody.

Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego zasady z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184. Czas na transpozycję przepisów minął 12 stycznia 2023 r. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Inwestycje celu publicznego bez planu ogólnego

Senatorowie nie wprowadzili również poprawek do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają zapewnić ciągłość inwestycji celu publicznego w gminach – nawet jeśli w terminie nie zostaną przyjęte plany ogólne. Dzięki nowelizacji takie inwestycje będzie można kontynuować bez tych dokumentów, już po utracie mocy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ma to oddalić perspektywę paraliżu inwestycyjnego w gminach po 30 czerwca 2026 r., do kiedy to w całej Polsce powinny zostać uchwalone plany ogólne. Dzięki temu gminy będą mogły kontynuować np. budowę szkół, dróg publicznych czy wodociągów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Wnioski o pobyt w Polsce online

Cudzoziemcy ubiegający się o pobyt w Polsce nie będą już składać dokumentów w formie papierowej w urzędzie. Skorzystają z usługi online poprzez Moduł Obsługi Spraw (MOS) – zdecydowali posłowie koalicji rządzącej, uchwalając rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów ma usprawnić cały proces i skrócić kolejki. Posłowie przyjęli do nowelizacji trzy poprawki, które m.in. uproszczą postępowania w sprawach wydania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemcom przyjętym do szkół doktorskich. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich

Sejmowa większość przegłosowała poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy. Wprowadza on możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego wszystkim wyborcom – zarówno w kraju, jak i za granicą. Przy urnach nadal trzeba będzie stawić się już tylko przy okazji wyborów samorządowych. Według obecnych przepisów korespondencyjnie mogą głosować tylko niektóre grupy wyborców i wyłącznie w Polsce. Chodzi m.in. o osoby powyżej 60. roku życia czy osoby z niepełnosprawnościami. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.